寒流太猛！流動水柱凍成「冰柱」 水波紋被定格吸引萬人轉發

近來不只台灣受寒流侵襲，就連日本民眾也持續迎戰低溫天氣。日前，一名日本網友發文分享自己「弄巧成拙」的小故事，他本想打開水龍頭讓水體流動不致結冰，豈料隔天起床一看竟還是結冰了，且水體結成長長冰柱，連流動時的水波紋都清楚可見。照片曝光後，引起日本網友轉發熱議。

該名日本網友9日在推特發文分享家中奇景，他表示為了避免零下低溫造成廚房水管結凍無法使用，於是心生一計，將水龍頭打開讓水保持流動，豈料隔天起床後一看發現水龍頭的水竟還是結凍了！

原PO貼出水龍頭的水柱垂直流進水杯裡卻結凍成「冰柱」的畫面，瞬間引起許多網友轉發討論，網友們看了都相當驚訝，並紛紛獻策想辦法解凍。

有人就建議給提高室內溫度、用吹風機加熱水龍頭等方法，但原PO嘗試過後卻仍無法解決，只能乾著急，所幸水柱在隔日就自行解凍了。