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影／路跑男寒冬跳湖「破冰救狗」 自謙非英雄：沒練過不要學！

聯合新聞網 / 綜合報導
男子之前是運動員，在冰水裡游泳已經習以為常。他不建議一般人這麼做，因為可能引發致命的休克。圖／取自examinerlive
男子之前是運動員，在冰水裡游泳已經習以為常。他不建議一般人這麼做，因為可能引發致命的休克。圖／取自examinerlive

英國31歲男子貝爾（Darcy Bell）9日跟鄰居在家附近公園跑步時，解救了一隻受困結冰湖面的狗，路人拍下貝爾全程救援行動。貝爾10日接受媒體訪問，謙稱自己不是英雄。

英國線上媒體ExaminerLive報導，貝爾最初注意到湖周圍人們騷動時，以為湖裡的狗是自己跳下水玩，細看狗神情驚慌失措，貝爾直覺大事不妙，趕緊跑到湖面。

貝爾以為離狗最近的人能救牠上岸，但狗越漂越遠，於是他「毫不猶豫直接跳進水裡，試圖接近越來越緊張的狗。」

本業為資安工程師的貝爾提到自己之前是運動員，「在冰水裡游泳已經習以為常。」他不建議一般人這麼做，因為可能引發致命的休克。

貝爾認為自己破冰救狗，只是「在對的時空做對的事。」拍攝救狗影片的女子唐恩大讚貝爾：「真是個無名英雄，為公園受困的狗跟其家人解圍。」

貝爾強調自己只是出於本能救狗，並再次呼籲「若不習慣在冷水裡游泳的人千萬別這麼做！」貝爾建議湖四周應該要設置安全護欄以免憾事再次發生，如果真的發生這樣的意外，「可以試著丟根棍子之類的物件到湖裡，降低救援風險。」

英國 汪星人

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