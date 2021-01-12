影／路跑男寒冬跳湖「破冰救狗」 自謙非英雄：沒練過不要學！
英國31歲男子貝爾（Darcy Bell）9日跟鄰居在家附近公園跑步時，解救了一隻受困結冰湖面的狗，路人拍下貝爾全程救援行動。貝爾10日接受媒體訪問，謙稱自己不是英雄。
英國線上媒體ExaminerLive報導，貝爾最初注意到湖周圍人們騷動時，以為湖裡的狗是自己跳下水玩，細看狗神情驚慌失措，貝爾直覺大事不妙，趕緊跑到湖面。
貝爾以為離狗最近的人能救牠上岸，但狗越漂越遠，於是他「毫不猶豫直接跳進水裡，試圖接近越來越緊張的狗。」
本業為資安工程師的貝爾提到自己之前是運動員，「在冰水裡游泳已經習以為常。」他不建議一般人這麼做，因為可能引發致命的休克。
貝爾認為自己破冰救狗，只是「在對的時空做對的事。」拍攝救狗影片的女子唐恩大讚貝爾：「真是個無名英雄，為公園受困的狗跟其家人解圍。」
貝爾強調自己只是出於本能救狗，並再次呼籲「若不習慣在冷水裡游泳的人千萬別這麼做！」貝爾建議湖四周應該要設置安全護欄以免憾事再次發生，如果真的發生這樣的意外，「可以試著丟根棍子之類的物件到湖裡，降低救援風險。」
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言