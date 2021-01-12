少女看YouTube愛上大27歲教授 不顧雙方父母反對大談「忘年之戀」

德國21歲女學生麗恩哈特（Jana Leonhardt）日前曝光自己戀上大她27歲哲學教授的心路歷程，兩人最近還合開IG帳號高呼年齡不該是愛情的絆腳石。

但至今麗恩哈特的父母不祝福這段「忘年之愛」；海因里希的家人也拒絕承認他們倆人是情侶。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，麗恩哈特3年半前在YouTube頻道上看到年長她27歲哲學教授海因里希（Peter Heinrich）的影片後，意識到自己深受海因里希吸引決定發電子郵件給他。海因里希在信中告訴對方一些關於自己的事情，並表示很想和他談談哲學。

海因里希在幾個小時內回信向她講述了個人背景以及對哲學的見解，他們倆意識到彼此有很多共同點。

兩人頻繁信件往返三個月後，海因里希邀麗恩哈特進行FaceTime視訊通話。麗恩哈特最初有點遲疑，但實在對海因里希心生好奇，強烈希望進一步了解他就允許要求了。他們暢談好幾個小時後決定碰面。

兩人終於在2017年底初次相見並一見鍾情，麗恩哈特想與海因里希建立明確的關係，但海因里希考量到他們的年齡差距卻步了，在接下來2年他們持續交流後，海因里希決定要求麗恩哈特當他的女朋友。

麗恩哈特坦言自己從未夢想過要和一個年長的男人在一起，她18歲時對哲學及心理學非常感興趣，花很多時間在YouTube觀看相關影片。期間偶然發現海因里希的影片很吸引她，當下專注觀看並覺得他的聲音很夢幻。

麗恩哈特表示最初得一直跟父母撒謊，不讓他們知道這段感情，直到去年她搬離家上大學才告知父母跟朋友，麗恩哈特無奈的說：「朋友全力支持我，但父母完全不承認這段關係。」

即使麗恩哈特認為戀愛關係損害了她與父母的關係，海因里希的父母也拒絕跟他們見面，「但是兩人不會因此放棄愛情。」

麗恩哈特鼓勵身處類似經歷的人，試著對所有人坦白，就算有人不接受也沒關係，「最重要的是你們倆都感到很幸福。愛跟幸福都不該有年齡限制。」