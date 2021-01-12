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衣索比亞長棍圍毆血腥傳統 比武勝出者贏得伴侶
據《每日郵報》報道，位於非洲的衣索比亞南部的蘇里（Suri）部族，仍然保留以長棍互毆的比武娶妻傳統，這個不向外人展示的傳統，在西班牙攝影師Xavier Gil Tabios和蘇里人耐心相處一週下，終獲當地人信任拍下這個儀式。
在蘇里部落中，有一個名為Donga的古老儀式，只准族中年輕男性參加，儀式藉著械鬥比武來培養族中青年人戰鬥力，以面對未來可能發生的部族衝突。
參加者要在部族長老面前全身赤裸，只可戴上自已所製的頭盔和護手以示剛強。他們身上塗上油彩手持長棍與對手格鬥，對打人數不限，但不可攻擊倒地對手，最後淘汰餘下一位得勝者，他除了因為身上戰鬥傷痕而獲得族人的讚賞和榮譽外，還可贏得新娘，抱得美人歸。
但由於這個競賽傳統過往造成不少傷亡，參加者因毆鬥而血流滿面，甚至可能死亡。這個格鬥儀式在1994年便被衣索比亞立令禁止，但蘇里人仍繼續這傳統。
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文章授權轉載自《香港01》
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