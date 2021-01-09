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Google街景見「神秘白骨遺骸」 他放大照片曝真相

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享在Google街景發現在南極海岸向內陸約50英里（約80.5公里）的地方，有一個相當完整、巨大的「白色遺骸」。 圖／MrMBB333
一名網友分享在Google街景發現在南極海岸向內陸約50英里（約80.5公里）的地方，有一個相當完整、巨大的「白色遺骸」。 圖／MrMBB333

日前，一名網友分享在Google街景發現的神秘遺骸，表示在南極海岸向內陸約50英里（約80.5公里）的地方，有一個相當完整、巨大的「白色遺骸」，疑似是融冰才出現的東西。對此，也有不少人猜測這為古代的爬行類動物，更有網友覺得目前已沒有此種生物的存在。

據《太陽報》報導指出，一名名為「MrMBB333」的 YouTuber在影片中表示，有網友截圖一張詭異的遺骸照給他，並說明該遺骸位在南極海岸向內陸約50英里的地方。而從Google Maps街景圖上可以看到一具完整且巨大的白骨遺骸，MrMBB333也猜測這副骨骸約在12至20英尺之間（約3.65至6.1公尺）。

目前，尚未有專家對於此遺骸作出解釋，但也有不少網友猜測是因最近融冰之後才出現的東西。對此，MrMBB333也特地將該照片放大檢視，可以出該骨骸擁有類似動物的四肢，推斷這很有可能是恐龍的骨骸。

但許多網友卻理性的表示，從形狀來看，這像是一隻海豹的骨骸，「在搜尋引擎上尋找，可以發現這副骨骼跟海豹的骨骼，有非常高的相似度」。但也有留言稱，「海豹沒有後腿吧！這副骨骸像是被種在地上一樣」、「它看起來像是鱷魚的骨架，這絕對是某種在陸地上行走的爬行動物」。

南極 YouTuber

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