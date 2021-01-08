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水壺藏「大蜘蛛」他嚇壞 照片曝光網指「少1部位」恐喝下肚

香港01 / 李納德
水杯裡出現巨大蜘蛛。圖擷自snapchat
水杯裡出現巨大蜘蛛。圖擷自snapchat

有些人沒有清潔水壺和茶杯的習慣，裡面出現不速之客都照樣喝下去！澳洲一名網友日前在水壺底發現一隻大蜘蛛，但已經用水壺沖過幾杯茶和咖啡，不知牠是何時跑進去，大嘆應該喝了牠的「精華」。其他網友看完照片都稱畫面噁心，而更可怕的是已經煮熟的蜘蛛，居然少了1隻腳。

澳洲網友在社交平台Snapchat分享照片，並表示發現自己的水壺內藏了隻大蜘蛛，而且已經被煮熟，擔心自己已經喝下了牠的「精華」，對於牠何時跑入壺內也毫無頭緒。

照片中可見，蜘蛛已經翻肚死了，身體濕濕的，「我想我把牠煮沸了，喝了牠的精華」，網友還放了兩個嘔吐的emoji（表情圖案）。他又透露發現蜘蛛前，已經用這個水壺煮過茶和咖啡喝，不過最令人不安的是，蜘蛛明顯少了1隻腳，似乎已經被喝下肚了。

照片之後更被分享到臉書上，有人看完照片直呼「想嘔」、「我馬上放下了茶杯」、「可以拍新的蜘蛛俠了」，也有人逗趣味追問「第8隻腳去哪」，但也有人提醒如果擔心喝到異物，可以改用玻璃水壺。

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文章授權轉載自《香港01》

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