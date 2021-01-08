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翻看別人FB婚禮照…她驚見新郎是自己丈夫 渣男一句話傷透心

香港01 / 卡洛兒／報導
泰國一名女子近日翻看facebook時，發現別人婚禮照片上的新郎非常眼熟，仔細一看真的是她丈夫（左圖）。右圖為該名泰國女子於2019年跟日本籍男子結婚的婚禮。（網上圖片）
泰國一名女子近日翻看facebook時，發現別人婚禮照片上的新郎非常眼熟，仔細一看真的是她丈夫（左圖）。右圖為該名泰國女子於2019年跟日本籍男子結婚的婚禮。（網上圖片）

一張流傳在社交網站的婚禮照片，意外爆出荒謬的出軌真相！泰國一名女子近日翻看facebook時，發現別人婚禮照片上的新郎非常眼熟，仔細一看真的是她丈夫，令她感晴天霹靂，惟揭發事件並致電質問後，丈夫一句說話讓她瞬間心碎。

該名女子於2019年跟日本籍男子結婚，當時男方長輩沒有出席婚禮，只有3名朋友前來觀禮，但她仍感到幸褔，兩人感情亦十分融洽。雖然丈夫常因工作關係獨自待在房間，但她從來沒懷疑對方出軌。

直至去年新冠肺炎疫情爆發，丈夫選擇獨自回到日本工作，展開遠距離夫妻關係，但丈夫仍按時寄來家用，也保持聯絡，並無異樣；去年6月丈夫曾短暫回到泰國，卻選擇住在酒店，聲稱是為了方便工作，兩人為此大吵一場，惟男方一直強調自己絕無外遇。

近日女子翻看fb時，在一幅別人的婚禮照片上，驚見新郎就是自己的丈夫，新郎的3個朋友亦很面熟，巧合地婚禮上同樣沒有男方家長出席。

她隨即發短訊給丈夫，又撥打逾20次電話，結果發現2人已交往半年，正是丈夫要求分居的日子，不過丈夫並沒有解釋什麼，亦沒有向她道歉，只稱很愛新任妻子，想繼續和她住在一起，這句話讓女事主徹底心碎。她說自己不怪那女人，因為對方或不知道丈夫已婚的事實，但決定公告天下，勸喻泰國姊妹們要提防渣男。

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文章授權轉載自《香港01》

婚禮 泰國 結婚 出軌

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