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2女一覺醒來帳戶多3800萬 原因曝光銀行掛保證：放心用

聯合新聞網 / 綜合報導
英國兩名女子一覺醒來帳戶就多了台幣3800萬元。示意圖／ingimage
英國兩名女子一覺醒來帳戶就多了台幣3800萬元。示意圖／ingimage

如果一覺醒來就是大富翁，到底是什麼感覺？一夜致富應該是絕大多數人的夢想，日前英國有2名幸運女子，睡醒後發現，銀行帳戶突然多出了100萬英鎊（約新台幣3800萬），她們一開始還匪夷所思，致電銀行後原因才曝光，銀行也要她們放心使用這筆款項，讓她們開心不已。

根據英國《鏡報》報導，這2名幸運兒分別來自西蘇格蘭倫敦，兩人素不認識，但會突如其來獲得100萬英鎊是因為都買了相同的債券，而這個債券是可以抽獎的，來自蘇格蘭的女子是在2018年5月購買5萬英鎊（約新台幣190萬）的債券，倫敦女子則是在2008年購買債券，但詳細購買金額，官方未透露。

據了解，銀行每個月都會抽獎去獎勵購買債券的民眾，而債券最低的購買金額為25英鎊，最高為5萬英鎊，每購買1英鎊就會有1組抽獎號碼，等於買越多，中獎機率越大。

此外，這款債券從1957年開始抽獎，已經抽了超過半世紀，獎金總額也來到200億英鎊以上，其中最快的獲獎記錄是一名男子購買61天後就中獎，目前等待最久的是南蘇格蘭的婦女，等了近20年才中獎，而2020年則是有24個人贏得100萬英鎊的頭獎

英國 頭獎 倫敦 蘇格蘭

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