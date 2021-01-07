快訊

自主健康管理者禁止尾牙、包廂圍爐 違規最高罰30萬元

美國國會大廈遭攻陷 台灣6年多前「太陽花」訴訟還沒了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本參拜遇超萌黑貓搖鈴 影片曝光網驚呼：雙重幸運

香港01 / 撰文／謝茜嘉
日本一隻黑貓到寺廟模仿人類搖鈴，萌翻眾人。 圖擷自nori Twitter
日本一隻黑貓到寺廟模仿人類搖鈴，萌翻眾人。 圖擷自nori Twitter

送別舊年迎新年，大部份日本人會依傳統到寺廟參拜祈求新一年好運。有日本網友近日於Twitter上傳影片，表示在寺廟參拜時遇上一隻黑貓，發現牠模仿人類搖鈴拜神的動作，令不少網友大讚可愛，還有網友說，原PO這次在廟中遇到貓，是雙重幸運的象徵。

原PO於Twitter表示近日到寺廟進行新年參拜，期間發現一隻黑貓走向人群，之後見到別人在搖鈴誠心祈求，更有樣學樣，像人一樣站着用前腿左右搖鈴，非常爆笑。

影片引來不少網友留言，表示樓主拍下了可愛又幸運的一幕，「貓：希望神明有天能把我放進12生肖」、「太可愛了」、「牠求神賞賜多點罐罐」、「看起來很聰明的樣子」、「神：為甚麼有隻貓向我祈禱」、「牠想要更多罐頭吧」。

超萌黑貓讓網友全融化。 圖擷自nori Twitter
超萌黑貓讓網友全融化。 圖擷自nori Twitter

延伸閱讀：

日本主人疫情下開視像派對 八卦貓亂入一起CHAT？

貓匿入炭爐底取暖 一起身笑翻網？

文章授權轉載自《香港01》

日本

延伸閱讀

日本二度發布緊急狀態 8日開始為期一個月

日本東京單日確診破兩千再創新高 病床使用率近九成

陸麥當勞叔叔慘遭取代！ 「開心姐姐」挨轟抄襲日本「絆愛」

日本疫情延燒 大阪愛知觀望加入緊急事態地區

相關新聞

2女一覺醒來帳戶多3800萬 原因曝光銀行掛保證：放心用

如果一覺醒來就是大富翁，到底是什麼感覺？一夜致富應該是絕大多數人的夢想，日前英國有2名幸運女子，睡醒後發現，銀行帳戶突然多出了100萬英鎊...

日本參拜遇超萌黑貓搖鈴 影片曝光網驚呼：雙重幸運

送別舊年迎新年，大部份日本人會依傳統到寺廟參拜祈求新一年好運。有日本網友近日於Twitter上傳影片，表示在寺廟參拜時遇上一隻黑貓，發現牠模仿人類搖鈴拜神的動作，令不少網友大讚可愛，還有網友說，原PO這次在廟中遇到貓，是雙重幸運的象徵。

最強愛狗人士！為保護農場 俄農夫赤手空拳打死巨狼

俄羅斯東部一名農夫遇到巨狼入侵農舍，在狼咬死了他的兩隻看門狗、並攻擊他的馬匹之後，他擔心造成更大損失，竟赤手空拳和狼搏鬥起來。監視器畫面和照片流出以後，他的勇猛和大膽也讓所有人驚訝。

甜嫁72歲富豪！26歲選美小姐被諷愛錢反擊：誰想嫁給失敗者

年齡不能阻隔真愛！美國1名72歲富豪早前高調與26歲的越南選美小姐女友Co Ngan訂婚，並於胡志明市1間6星級酒店舉行儀式。這段相隔46年的爺孫戀早於前年萌芽，一直備受注目，有人批評女方為錢才答應結婚，不過身為選美常客及模特兒的她卻大方回應，更豪言「誰會想和軟弱又失敗的人一起生活？」，獲得不少掌聲。

影／狗狗亂入足球賽爆紅卻被車撞 因禍得福找到歸宿

玻利維亞普托斯市（Potosi）一隻流浪狗去年底闖入一場足球賽，搗亂一番後才被球員抱離場，可愛模樣在網路爆紅。沒想到兩天...

篩檢新冠病毒卻疑驗出男友不忠！她上網求助 網友全勸離

TikTok一位用戶上周上傳影片訴苦，稱自己妹妹與男友先後確診新冠肺炎後，竟然無視她的不悅，一起跑到她家的避暑小屋自我隔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。