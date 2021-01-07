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日本參拜遇超萌黑貓搖鈴 影片曝光網驚呼：雙重幸運
送別舊年迎新年，大部份日本人會依傳統到寺廟參拜祈求新一年好運。有日本網友近日於Twitter上傳影片，表示在寺廟參拜時遇上一隻黑貓，發現牠模仿人類搖鈴拜神的動作，令不少網友大讚可愛，還有網友說，原PO這次在廟中遇到貓，是雙重幸運的象徵。
原PO於Twitter表示近日到寺廟進行新年參拜，期間發現一隻黑貓走向人群，之後見到別人在搖鈴誠心祈求，更有樣學樣，像人一樣站着用前腿左右搖鈴，非常爆笑。
影片引來不少網友留言，表示樓主拍下了可愛又幸運的一幕，「貓：希望神明有天能把我放進12生肖」、「太可愛了」、「牠求神賞賜多點罐罐」、「看起來很聰明的樣子」、「神：為甚麼有隻貓向我祈禱」、「牠想要更多罐頭吧」。
観察している pic.twitter.com/niQw5LoJlk— nori (@nori22) January 2, 2021
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文章授權轉載自《香港01》
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