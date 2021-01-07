最強愛狗人士！為保護農場 俄農夫赤手空拳打死巨狼

俄羅斯東部一名農夫遇到巨狼入侵農舍，在狼咬死了他的兩隻看門狗、並攻擊他的馬匹之後，他擔心造成更大損失，竟赤手空拳和狼搏鬥起來。監視器畫面和照片流出以後，他的勇猛和大膽也讓所有人驚訝。

根據《每日郵報》所獲得的影片片段，先是巨狼攻擊看門犬，接著是該農夫只拿著手電筒，試圖勒住巨狼脖子，並壓制其行動的畫面。報導指出，農夫表示他沒時間拿他的來福槍，又急著保護他的家畜，只好空手上陣。

男子在打鬥中負傷，事後還因此到醫院檢查是否感染狂犬病之類的人畜共通疾病。其他村民表示，最近狼攻擊農場的事件越來越多，主因是森林被破壞和燒毀的情況越來越嚴重，完全是人類自己所造成。

地方首長則表示，該批巨狼屍體已經送檢，很快就可知道巨狼究竟是因為無家可歸、或是受狂犬病影響才攻擊農場。