影／車窗驚見「不速之客」搭便車！ 網友：遇到會嚇到撞車
澳洲新南威爾斯州男子維拉（Kyle Vella）日前開車載女友珮絲（Rachael Pace）時，窗外突然出現一條「搭便車」的大蛇。
珮絲錄下當時的畫面，大蛇在維拉的車窗外探頭探腦，維拉驚呼「老天！我們該怎麼辦？」珮絲則對蛇的尺寸感到震撼不已。
澳洲新聞網news.com.au報導，這條蛇沿著窗戶的底部躺著，抬頭細細端詳這對情侶。維拉後來停下車試圖拍打車門，希望蛇掉下車卻失敗。最後住在他們停車處附近的居民幫他們把蛇弄下車，將這位不速之客放到附近的小河裡。
網友勞倫（Lauren Leach）認為這個經歷難得一見，但如果是自己遇到「肯定會撞車！」網友羅斯（Rose Erbeni）也說「我應該會嚇到尿褲子」。
新南威爾斯州毒物訊息中心高級專員艾丹莫（Genevieve Adamo）表示當地蛇出沒的旺季落在12月下旬和1月，提醒民眾「天熱出門在外要小心蛇跟蜘蛛。澳洲有世界上最毒的蛇，如果被咬傷一定要立刻就醫。」
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