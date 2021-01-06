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裸男身陷鱷魚沼澤區掛樹上 被漁民救起揭真實身分

聯合新聞網 / 綜合報導
逃犯受困在鱷魚沼澤區4天，靠吃蝸牛果腹。圖／取自BBC
逃犯受困在鱷魚沼澤區4天，靠吃蝸牛果腹。圖／取自BBC

澳洲2名漁夫喬納（Kev Joiner）跟福斯特（Cam Faust）3日在當地北部一處鱷魚橫行的沼澤區，救出一名緊抓樹幹的裸體逃犯。

當時喬納跟福斯特正在放置捕蟹器，聽到1名男子大聲呼救，一看發現他抓住紅樹林的樹幹。男子向他們要水喝，表示自己已經在那裡受困4天，靠吃蝸牛果腹。

英國廣播公司BBC報導，福斯特一開始不相信男子說的話，但看到他身陷很糟糕的處境心想「我們最好趕快救他」。

福斯特先生提到男子在跨年夜去聽音樂會，認為他「應該度過一個盛大的夜晚」。他們讓男子跳上船，還借他短褲穿以遮蓋下半身。男子身上滿是划痕以及蚊蟲叮咬痕跡，臉上和胸部都沾滿了泥土，「遭受非常嚴重的痛苦。」

2名漁夫把男子送到河岸，還跟他在船上共享啤酒，最後男子乘救護車到醫院治療。警方稍後證實這名40歲男子因持武器搶劫被捕，幾天前從拘留所逃脫。

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