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周四寒流「比上波更難受」！ 這天最冷雨又多還會下雪

日本人妻用火爐加熱罐頭 人夫嚇到崩潰即熄火：35年第一次見

香港01 / 記者謝茜嘉／報導
日本人妻為了加熱罐頭，竟直接把罐放在明火爐上加熱，令人感到愕然。（tk20140114@Twitter圖片）
日本人妻為了加熱罐頭，竟直接把罐放在明火爐上加熱，令人感到愕然。（tk20140114@Twitter圖片）

煮飯除了講求技巧，更重要的可能是有心。日本有人夫近日於Twitter分享妻子的驚嚇廚藝，他表示有次在家中目擊妻子加熱罐頭時，竟直接把罐放在明火爐上加熱，令樓主感到十分驚恐，坦言活了35年以來第一次見到如此奇景。

該名人夫於Twitter上傳相片，表示有次在家中目到不諳廚藝的妻子為了加熱雞肉罐頭，打開蓋後便直接把罐頭放在爐上開火，嚇到樓主連忙熄火。他後來仔細看清楚罐頭上的字句，注意事項建議不要直接用明火或放進微波爐加熱，樓主笑言第一次看見老婆做出令人如此驚嚇的行為，想不到她原來沒常識。

不少網民看到樓主的分享也不禁加入取笑人妻，「真的很驚嚇」、「地獄廚神無誤」、「以後不要讓她走入廚房」，亦有人抵死祝福樓主新一年家居平安。

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文章授權轉載自《香港01》

日本 Twitter

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