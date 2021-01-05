快訊

學術女性集體困境：成為博士後，才是天堂路的開始

燈塔驗收涉弊遭廉政署搜索約談 航港局回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因為一場誤會 差27歲的民宿主人與房客2晚陷入熱戀閃婚

聯合新聞網 / 綜合報導
民宿男主人與女房客兩人有27歲年齡差距，卻擁有很多共通點。圖／取自dailymail
民宿男主人與女房客兩人有27歲年齡差距，卻擁有很多共通點。圖／取自dailymail

美國40歲女性盧柯絲（Angie Lucas）日前透過民宿出租平台Airbnb，跟67歲民宿男主人維賽（Dennis Weisse）訂了2晚單人房，兩人在短短2天陷入熱戀，還在初次見面的3個月後火速訂婚。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，已經單身3年的盧柯絲原本對戀情不抱任何期待，今年七月她想獨自慶祝40歲生日便安排了2個晚上的輕旅行。維賽最初收到盧柯絲的訂房申請時，一度以為她想辦一場大型的生日派對，擔心違反防疫規定一口回絕她的要求。

後來盧柯絲解釋這場誤會後，維賽不只接受她的訂房申請，還為她準備驚喜的生日禮物、杯子蛋糕和龍舌蘭酒。

當天兩人徹夜長談，發現儘管彼此有著27歲年齡差距，卻擁有很多共通點，比方都很喜歡老式嘻哈音樂和搖滾音樂。於是愛意逐漸在兩人心中滋長，在初次會面的3個月後，前快遞員維賽便跟職業為保母的盧柯絲求婚。

盧柯絲63歲的父親跟59歲的母親都很支持她的決定，但會開玩笑說維賽33歲的兒子跟盧柯絲的年齡還比較相近。

盧柯絲認為人們若遇到比自己年輕或年長許多的戀愛對象，「只要沒傷害其他人就要牢牢抓緊緣分，不要讓年齡差距成為阻礙幸福的絆腳石。」

盧柯絲說現在還沒計畫生育下一代，但如果維賽兒子日後組了自己的家庭，「會很開心成為阿嬤。」

Airbnb 民宿

延伸閱讀

家族要求不准穿白紗！未婚妻崩潰拒婚 他不解：有啥不對？

她問「如何擺脫未婚夫與亡妻生的女兒？」 網友罵翻要未婚夫快甩掉她

砸7萬拍婚紗被惹怒…攝影師用車頭燈打光 黑禮服被黑夜吃掉了

五金店遇真愛！女師和「公事包」結婚 大讚對方：比男人更好

相關新聞

亞裔兒被白人夫妻認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼了

離奇！為了不讓領養來的亞裔兒子脫離自己的文化背景，一對白人夫妻讓兒子學習中文，經常帶他去中國大陸旅遊，但直到17年後兒子要申請大學時，這對白人夫妻翻出兒子的出生證明才發現兒子的親生父母竟是「韓國人」，這場持續17年的烏龍才終於宣告破除。

因為一場誤會 差27歲的民宿主人與房客2晚陷入熱戀閃婚

美國40歲女性盧柯絲日前透過民宿出租平台Airbnb，跟67歲民宿男主人維賽訂了2晚單人房，兩人在短短2天內陷入熱戀，還在初次見面的3個月後火速訂婚。

保持社交距離的最高境界 買座無人島或是一片森林

在新冠肺炎疫情下，保持社交距離已成常態，但東京一名創業家乾脆買下一整座無人島，把這個概念發揮得淋漓盡致。

別有居心？小叔搶訂婚戒和場地 準新娘怨婚禮點子被「複製貼上」

英國一名準新娘爆料未來小叔詭異行徑，直指對方是她的「婚禮抄襲犯」，網友認為未來夫家關係可能暗藏危機，勸她「要慎重考慮是否取消婚約」。

醉漢光腳流血趴趴走 超商怪客讓他好抓狂

現在生活隨處可以看見便利商店，一天24小時營業的超商，為生活帶來許多便利。不過對超商員工來說，每天許多顧客進進出出，難免碰到行徑脫序的客人。最近就有日本媒體，羅列出好幾種超商怪客的案例。

影／夏威夷突現「藍色UFO」 目擊者狂追5公里沉入海洋

夏威夷近日傳出有民眾在夜空之中看到藍色的不明飛行物UFO，一個藍色的棒狀物在夜空中快速的飛行，甚至有民眾追著它5公里之遠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。