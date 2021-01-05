別有居心？小叔搶訂婚戒和場地 準新娘怨婚禮點子被「複製貼上」

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，當地一名準新娘日前在社群抱怨未來小叔詭異行徑，直指對方是她的「婚禮抄襲犯」，網友認為未來夫家關係可能暗藏危機，勸她「要慎重考慮是否取消婚約」。

這位準新娘表示自己今年跟未婚夫訂婚沒多久後，未來小叔就緊接著向女友求婚，且挑了一顆跟這位準新娘婚戒相似度極高的求婚戒。未來小叔後來還訂了跟他們一樣的婚禮場地，且故意比他們的婚禮提前一周舉辦。

準新娘提到訂金無法退還，取消婚禮會讓錢包大失血，但很擔心親友們會比較兩場婚禮，畢竟是在同一地點舉辦，且只間隔一周。

網友kg86分享之前辦婚禮，家人抄襲她的點子辦婚禮，還提前舉辦，「到現在跟家人仍持續冷戰。」網友MayMarch認為這也許是兄弟倆彼此在較勁，「父母應該要出面調停，不然會對親友造成困擾，不知道要選哪一場參加。」

網友Marion則點出幕後關鍵人物搞不好是未來小叔的妻子，警告原PO「未來可能會面對更多家庭糾紛。」