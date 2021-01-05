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醉漢光腳流血趴趴走 超商怪客讓他好抓狂

聯合新聞網 / 綜合報導
超商為生活帶來許多便利，不過24不打烊的超商，經常會碰到許多行徑脫序的客人。超商示意圖，非新聞當事者。（路透）
超商為生活帶來許多便利，不過24不打烊的超商，經常會碰到許多行徑脫序的客人。超商示意圖，非新聞當事者。（路透）

現在生活隨處可以看見便利商店，一天24小時營業的超商，為生活帶來許多便利。不過對超商員工來說，每天許多顧客進進出出，難免碰到行徑脫序的客人。最近就有日本媒體，羅列出好幾種超商怪客的案例。

根據日本媒體「おたくま経済新聞」報導，便利商店最常遇到的怪客之一，就屬喝醉酒的客人。雖然日本的超商基於也有許多未成年客人的理由，禁止顧客在店內飲酒，但是仍有不少客人不遵守規定。如果店員上前勸阻，還常常一口氣把酒乾光，藉此迴避責任。

而許多喝醉酒的客人，就常常造成店裡的困擾。輕則在店裡忘東西，如錢包、手機等等。較嚴重的，還會直接在店內或店門口睡著。報導指出，他曾碰過有客人睡在廁所裡頭，而如果放著不管，不只妨礙其他客人使用廁所的權利，還可能會因為客人的身體狀況，演變成需要叫救護車的緊急狀況。

報導寫道，有次一位剛從居酒屋過來的客人要借廁所。結果他發現客人的所到之處，留下不明紅色液體。仔細一看，才發現竟然是血跡，客人似乎是光著腳踩到玻璃，一邊流血一邊行走的。或許是酒精影響，客人看起來似乎不在意疼痛，只是對店家而言，事後清掃血跡可是費了一番功夫。

更誇張的，還有因為喝醉酒，所以在店內「順手牽羊」，偷拿走架上的飲料點心。更有人藉著酒氣壯膽，乾脆把東西放在結帳櫃台，直接威脅店員「我沒錢，給我買這些東西的錢」，還打算搶劫櫃台旁邊的募款箱。報導認為，因為見過這些酒後脫序的劣質客人，更讓他覺得飲酒需適量，避免造成意外困擾。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 超商

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