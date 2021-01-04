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女在網路公開抱怨男友4萬元求婚戒太廉價 連朋友都看不下去

聯合新聞網 / 綜合報導
美國網友收到男友求婚戒後，在社群平台抱怨1500美金的鑽戒「太便宜」，說隔天要和男友再去買一個新鑽戒，被網友批評不尊重男方。 圖／取自reddit
美國網友收到男友求婚戒後，在社群平台抱怨1500美金的鑽戒「太便宜」，說隔天要和男友再去買一個新鑽戒，被網友批評不尊重男方。 圖／取自reddit

美國社群網站Reddit網友Forky5日前分享女性友人收到男友求婚戒後，在自己的社群平台宣布被求婚的事，還說隔天要和男友再去買一個新鑽戒，因價值1500美金（約合新台幣42000元）的鑽戒「太便宜」，Forky5批友人這麼做讓男友「很難堪。」

Forky5提到友人先前一直哀號自己嫁不掉，現在好不容易要結婚了，居然把自己對求婚戒的不滿張貼在社群平台上，批評友人是「不吐不快的混蛋」。Forky5很同情友人男友的遭遇，直言對方人很好，不知道基於什麼理由會選擇跟友人交往。

網友SwizzlestickLegs認為1500美金鑽戒已經很貴重，「戴著這樣的戒指我會戰戰兢兢，如果不小心搞丟了餘生會覺得罪惡感深重。」網友Kaletera也提到自己要男友求婚時不要送太貴的戒指，「畢竟珠寶只是有市場價值，對當事人不一定有意義」，對於有人只在乎求婚戒的標價「百思不得其解。」

網友Realmadridd表示事件男主角「還沒遇到真愛，趕快離開現任女友吧！」網友Te Brown則說：「如果這件事發生在我兒子或親戚身上，我會在他們婚禮前把他鎖在地窖裡，讓他不要深受其害。」網友Sarah P提到女主角不該將這件事公布在社群平台上，整件事凸顯「兩人溝通不良以及女方不尊重男方」，認為兩人結局堪憂。

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