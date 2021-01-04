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交往6年男友「假求婚」玩笑影片惹議 網友勸她：快甩掉男友！

聯合新聞網 / 綜合報導
男友「假求婚」舉動讓女子激動落淚。圖／取自tiktok@hannnluck
男友「假求婚」舉動讓女子激動落淚。圖／取自tiktok@hannnluck

美國女子樂珂（Hannah Luck）日前在社群平台分享男友跪地拿出小禮盒影片，男友在影片中對她感性告白：「我好愛妳，我們交往了6年了...」樂珂當下激動落淚以為2人終於要「修成正果」，最後男友默默打開禮盒說：「能否請你收下這對耳環？」

影片至今已累積130萬瀏覽次數，不少網友敦促樂珂跟男友分手。網友chelesarae直指男友不該開這種玩笑：「如果兩人只交往6個月，這笑話還蠻好笑的，交往6年卻開這種讓女友期待落空的玩笑，真的會讓女友心碎啊。」網友stefanieangeline也認為男友很過分，要樂珂以牙還牙：「他剛好跪在『打臉』最佳位置，請揍下去！」

樂珂上週在最新影片中透露「假求婚」影片是去年聖誕節拍攝的，現在小倆口已訂婚。樂珂很訝異收到這麼多負面回應：「居然有這麼多人討厭我未婚夫，他並不是壞人。」她請大家不要擔心，因為她當時只是覺得整件事很搞笑才上傳影片。

網友afmi認為婚姻要認真以待，如果把婚姻當成開玩笑的兒戲，「很可能毀了兩人或更多人的人生」，呼籲年輕人「成熟一點」。網友jw60也批評樂珂男友很「殘忍」地羞辱女友，還讓她流下眼淚，要樂珂「甩掉男友。」

@hannnluck

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