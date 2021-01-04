影／放鬆還是拷問？埃及出現「蛇按摩」服務 體驗者讚：返老還童
現代人愛美，講究健康，經常到按摩店或美容SPA保養，讓寶貴的身體得以放鬆。不過就在國外，竟然出現「蛇按摩」的新式服務，令網友大開眼界。
根據外國媒體「路透社日文版」報導，近日在埃及開羅，出現一家用「蛇」來按摩人體背部的店面。店家會讓客人趴著，塗上油後，再挑選沒有毒性的蛇放在客人身上。除了蛇本身會自動在人體上盤旋外，按摩師傅也會用蛇來敲打客人，刺激身體部位。
店家表示，「蛇按摩」可以僅緩肌肉、關節的痠痛，還能促進血液循環，促進腦內嗎啡的釋放。實際體驗的客人也認為，雖然一開始很害怕蛇，但隨著身體慢慢放鬆，不安感也逐漸消去。不只是有種返老還童的感覺，而且克服了對蛇的恐懼，內心更是湧現了自信心。
不過畢竟是蛇。網友看了也直呼「完全不能接受」、「這對蛇來說是拷問吧」、「為啥偏偏是選蛇」。店家也表示，如果是膽小的人，不建議輕易嘗試。
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