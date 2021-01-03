陽台散步被「冰封」 寵物龜竟凍成一大塊冰

最近氣溫驟降，不少地方都開始下雪，日本高緯度地區更是寒冷，日本網友就在推特上分享寵物龜照片，只見原本在陽台散步的寵物龜居然凍成了一個大冰塊，所幸搶救過後烏龜也重生了過來。

日網友みや（‏@miya_519）在推特上分享自家寵物龜的照片，圖片中寵物龜的外圈已經整個被冰封起來，看上去已經奄奄一息，原來是主人一早起來，本來要跟朋友去賞雪，卻看到寵物龜居然在陽台，並且還泡在水裡，變成了整塊烏龜冰，她才趕緊將烏龜帶進去屋內取暖。