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陽台散步被「冰封」 寵物龜竟凍成一大塊冰

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友在推特上分享寵物龜照片，只見原本在陽台散步的寵物龜居然凍成了一個大冰塊。圖／擷取自twitter
日本網友在推特上分享寵物龜照片，只見原本在陽台散步的寵物龜居然凍成了一個大冰塊。圖／擷取自twitter

最近氣溫驟降，不少地方都開始下雪，日本高緯度地區更是寒冷，日本網友就在推特上分享寵物龜照片，只見原本在陽台散步的寵物龜居然凍成了一個大冰塊，所幸搶救過後烏龜也重生了過來。

日網友みや（‏@miya_519）在推特上分享自家寵物龜的照片，圖片中寵物龜的外圈已經整個被冰封起來，看上去已經奄奄一息，原來是主人一早起來，本來要跟朋友去賞雪，卻看到寵物龜居然在陽台，並且還泡在水裡，變成了整塊烏龜冰，她才趕緊將烏龜帶進去屋內取暖。

所幸寵物龜在經過「搶救」之後已無大礙，不過主人也在融冰之前幫這隻被冰封的烏龜拍照，事後也PO出烏龜解凍的照片，「好在牠的生命力很強！已無大礙」，請大家不用擔心。

寵物龜在經過「搶救」之後已無大礙。圖／擷取自twitter
寵物龜在經過「搶救」之後已無大礙。圖／擷取自twitter

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