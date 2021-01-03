日神社因這理由籲勿投1日圓硬幣添香油 遭網友罵爆

日本人在迎接新年時愛到神社或寺廟等地參拜，不少人都會投下「香油錢」聊表心意。最近有日本神社的相關員工在推特（Twitter）發文，希望信眾給香油錢時，不要再投1日圓硬幣（日本面額最小硬幣）（約新台幣0.27元），因存入硬幣時當地銀行會收取高昂的「點算」手續費，令神社能分文不得，甚至還要「倒貼」。想不到貼文一出後，網友因1個原因炮轟該帖文，甚至迫得該人員刪除帳號。

日本的板宿八幡神社相關人員早前在推特上發推文，表示希望民眾給神社香油錢時不要再投1日圓硬幣，並解釋是因為「最近銀行都開始收點算手續費」，如果「硬幣數量愈多，收的手續費亦會愈高昂」，最嚴重的可能會令神社「一日圓都收不到」！

原來近日以3大銀行為首的各大日本銀行，紛紛對存入的硬幣徵收「點算手續費」，首100至300枚硬幣免費，但逾300個以上硬幣，無一例外會被徵收550日圓（約新台幣149元）手續費。日本最小面額的硬幣是1日圓（約新台幣0.27元），如果存入500個1日圓，存戶反要倒貼50日圓（約新台幣13元）！

雖然神社的呼籲屬情理之中，也有不少網友表示支持，稱「如果捐款最終是進了銀行的袋中，反而令人覺得很不舒服呢」、「為了神社的營運也是應該的事」。但該貼文同時激起千重浪，弔來大批網友圍攻，皆因他們認為「為什麼神社可以高高在上地指責明明是一片善心的信眾？」、「明明神社不應該是牟利的團體，為什麼要去跟信眾計較這種事情呢？」。

該名神社相關人員為免糾紛，終刪除了該推特帳號，現時在推特上已無法搜尋到該帳號，但依然可以找到大量針對該帳號的批評言論。

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文章授權轉載自《香港01》