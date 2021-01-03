日本新冠確診數持續創新高 邪教團體東京街頭竟呼籲拿掉口罩

即使2020年已過去但新冠肺炎（COVID-19）疫情仍持續影響著全世界，變種病毒的出現更增添未來的不確定性，至今美國仍是全球確診病例最高的國家，就連公衛大國日本近日單日確診人數更首破4000例，足見疫情的不樂觀。然而在這人心惶惶的時刻，日本街頭竟開始有邪教組織呼籲民眾拿下口罩，並向大眾宣揚新冠肺炎只是「小感冒」的錯誤觀念，讓路過民眾都看傻了眼。

近日日本推特（Twitter）上瘋傳一組照片，標題寫著「光環是再生之神，東京變得像轉世女神」，只見照片中一群人舉著「STOP PCR（停止PCR檢驗）」、「拒絕檢測PCR」等標語，在東京街頭呼籲路過的民眾應該拿下口罩、不打疫苗、禁止檢疫等，並認為新冠肺炎只是小感冒，甚至發著宣傳單大喊「讓我們脫下口罩並微笑」等錯誤觀念。

從該邪教團體背後的看板中也可看到，上頭寫著「再生的開始」，認為新冠肺炎的降臨，就是為了要讓世界重生，路過的民眾也都紛紛停下腳步圍觀，言行舉止令人大開眼界。

該事件立刻在日本網路上瘋傳，甚至也引來不少台灣網友討論，有台灣網友提到，「再生」這個詞在日文裡有佛教用語「重生」的意思，所以日本人看到這種標語第一時間就認為是「邪教」，目前這個團體仍在東京街頭四處舉牌宣揚自己的理念。

不少網友也留言回應，「其實日本不是不戴口罩，而是亂戴」、「感覺就是邪教組織，政府應該出面管管了」、「日本為什麼確診人數還是這麼高，就是因為還是有很多人在趁機作亂」、「真的很可怕，都什麼時候了還在搞這種陰謀論」、「還是乖乖戴口罩比較實在，這個團體到現在都還有活動」。