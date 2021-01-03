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新年剛過竟出現「末日景象」！ 羅馬數百隻鳥當街暴斃死亡

聯合新聞網 / 綜合報導
日前義大利羅馬在新年煙火晚會後，街道上竟出現數百隻鳥暴斃死亡的恐怖景象。圖擷自euronews
日前義大利羅馬在新年煙火晚會後，街道上竟出現數百隻鳥暴斃死亡的恐怖景象。圖擷自euronews

揮別2020充滿負能量的一年，2021才剛到來，不少民眾都希望新的一年世界能夠變得更好。不過日前義大利羅馬在新年煙火晚會後，街道上竟出現數百隻鳥暴斃死亡的恐怖景象，在羅馬火車總站附近的監視錄影顯示，當時有數百隻黑色的鳥散落在地面毫無生氣，且大多數是「歐洲椋鳥」，目前死亡原因尚不清楚。

根據《 歐洲新聞台 》報導，在新年煙火表演結束後，羅馬的街道上竟有數百隻鳥當場死亡，雖然死因尚待調查，但國際動物組織（OIPA）表示，似乎與特別大聲的鞭炮和煙火有關，因為施放煙火的區域內有很多椋鳥用來築巢的綠樹蔭，該組織發言人洛雷達娜·迪格里奧（Loredana Diglio）提到，牠們可能是受到驚嚇而死亡，「鳥隻起飛時互相碰撞，撞到窗戶或電線桿上，或者也有可能死於心臟病發作」。

從照片中可看出，當時的街道空無一人，數百隻鳥就這樣慘死在大街上，景象可說是慘不忍睹。迪格里奧也說明，每年的跨年煙火活動都對野生或是家畜造成嚴重的困擾及傷害，儘管羅馬市政府已禁止個人施放煙火，但仍無法避免大量鳥群死亡的問題，而且這些鳥群死亡的位置也異常集中。

為了防疫，羅馬市在晚間10點實施宵禁，義大利國際動物組織同時也呼籲禁止銷售鞭炮和個人使用的煙火，以防止鳥群再度大量死亡。

義大利 心臟病 宵禁 跨年 羅馬

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