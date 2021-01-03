新年剛過竟出現「末日景象」！ 羅馬數百隻鳥當街暴斃死亡

揮別2020充滿負能量的一年，2021才剛到來，不少民眾都希望新的一年世界能夠變得更好。不過日前義大利羅馬在新年煙火晚會後，街道上竟出現數百隻鳥暴斃死亡的恐怖景象，在羅馬火車總站附近的監視錄影顯示，當時有數百隻黑色的鳥散落在地面毫無生氣，且大多數是「歐洲椋鳥」，目前死亡原因尚不清楚。

2021-01-03 10:50