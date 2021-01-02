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紐約一男子家中自宮 子孫根遭「棄屍」馬桶

香港01 / 記者李秀坤／報導
根據《紐約郵報》（New York Post）12月30日引述警方及消息人士報道，紐約市執法部門當日早上11時45分接獲報案，指其室友在家中割傷手部。圖／香港01
根據《紐約郵報》（New York Post）12月30日引述警方及消息人士報道，紐約市執法部門當日早上11時45分接獲報案，指其室友在家中割傷手部。圖／香港01

「欲練神功，必先自宮」，這句經典武俠小說的對白大家肯定聽過，雖然它是出自虛構內容，可是民眾作出這種「犧牲」的消息不時發生，最新的一宗就是在美國發生。

根據《紐約郵報》（New York Post）12月30日引述警方及消息人士報道，紐約市執法部門當日早上11時45分接獲報案，指其室友在家中割傷手部。

當局其後到場，發現一名50歲男子右手受傷，對方表示傷口是自殘造成，並向救護員聲稱切斷自己的子孫根，更棄於樓上的馬桶內。

消息人士透露，救護人員證實事主的子孫根連同睪丸一同「去勢」，而且發現樓上一個浴室內佈滿血跡。目前未知事發原因，但事主向警方稱自己患有躁鬱症及精神分裂症。至於遭割走的部分，當局就沒有提及。

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文章授權轉載自《香港01》

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