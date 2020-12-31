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真地下情！建築工為與鄰居妻幽會 鑿「偷情地道」打通2戶
真的是「地下情」！墨西哥一名已婚建築工人與住在隔壁的鄰居人妻發展出偷情關係，而這名建築工人為了方便2人偷情便拿出自己的專業，在兩戶地底鑿了一條「偷情通道」。
根據英媒《每日郵報》報導，墨西哥西北部都會區提華納（Tijuana）一名已婚的建築工人阿爾貝托（Alberto）與鄰居人妻帕梅拉（Pamela）兩人背著各自的另一半搞外遇。誇張的是，阿爾貝托為了方便與帕梅拉幽會，竟使出自己的建築專長，直接在兩戶之間鑿了一條聯通地道。
某天，帕梅拉的老公喬治（Jorge）提早下班，比往常還要早回到家，但他卻突覺事有蹊蹺，先檢查了臥室床底下，但沒有找到線索，直到他看見沙發後藏了一個人，他將沙發移開後才發現這條「幽會專用的祕密通道」。
喬治立刻沿著隧道找線索，沒想到卻一路走向阿爾貝托家中，這才揭穿了阿爾貝托與妻子之間的「地下情」。兩人因此大打出手，事後警方到場才趕緊將阿爾貝托帶回警局，設法防止衝突越加嚴重。
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