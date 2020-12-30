影／跳到渾然忘我！他邊送貨邊熱舞 網讚：公司要幫他加薪
美國流行音樂創作者克勞迪烏斯（Claudius）上周四在社群平台發布一段他母親家監視器捕捉的畫面，只見一個穿著黑白帽T、黑色牛仔褲的亞馬遜送貨員，一邊熱舞一邊運送包裹，任務結束後再一路熱舞跳回車上。
克勞迪烏斯大讚這位送貨員動感十足，還說「亞馬遜應該要發給他聖誕獎金」。這部影片至今有超過130萬觀看次數，克勞迪烏斯還因此找到這位舞藝高超的送貨員ibrahim combs。
ibrahim combs表示送貨時跳舞是因為自己真心喜歡，平時遵循的生活哲學是「無論世界如何變化，都要快樂的活著！」他也不會為了討好所有人而讓自己精疲力盡。
一名網友認出ibrahim combs驚呼：「這也是我們家平時會遇到的亞馬遜送貨員，我們都很愛他！他總是在卡車上播放他喜歡的音樂，有最棒的態度！」另一名網友則佩服ibrahim combs為惡名昭彰的血汗亞馬遜工作，「竟然還能擁有這麼多的精力。」
Can someone help me find this man who delivered my mom’s package in Providence...he deserves a Christmas bonus✊🏾😂 #PVD pic.twitter.com/v10h8Crrp4— Claudius (@iamclaudiusjr) December 23, 2020
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