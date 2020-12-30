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影／前男友現身婚禮！新娘淚崩倒在椅子上 網：肯定是被逼婚

聯合新聞網 / 綜合報導
印尼一名女子（圖右）見到前男友現身自己的婚禮一時情緒崩潰。圖／取自hype.my
印尼一名女子（圖右）見到前男友現身自己的婚禮一時情緒崩潰。圖／取自hype.my

馬來西亞線上媒體Hype MY報導印尼一名女子蕾絲塔莉（Aolina Alfia Lestari）月中舉辦婚禮時，跟她分手2年的前男友希達亞特（Adrian Hidayat）現身會場恭賀新人，蕾絲塔莉看見舊情人一時情緒崩潰，哭倒在椅子上。

這部婚禮影片至今有超過130萬的觀看次數。影片中希達亞特走到新人站著的舞台抱住錯愕的新郎，圍觀的賓客高聲鼓譟，蕾絲塔莉的家人在釐清事件始末後請希達亞特下台，但蕾絲塔莉仍激動啜泣，心情無法平復還要友人攙扶。

希達亞特解釋自己是受到新人邀請而來，不是不請自來，「我很感恩受邀參加婚禮，我無意給新人添麻煩，只是想獻上祝福。」他說自己想跟前女友跟她現任丈夫維持良好的關係：「我大老遠從龍目島（Lombok）西部來東部參加婚禮是出於善意，希望祝他們幸福。」

網友Maria Mariana同情新郎，認為蕾絲塔莉肯定還心繫前任男友：「畢竟他長得跟布萊德彼特一樣帥啊！」網友anakjagung則指出蕾絲塔莉這麼傷心，「肯定是被逼婚。」

婚禮 印尼 分手

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