影／轟轟轟！他拿噴火器神速除雪 網友讚：我家也需要你！

美國男子布朗尼（Timothy Browning）日前用一種「非常規」方法清除車道上的積雪，獲得社群平台5萬多名網友按讚，網友Jeanette Easterling表示：「我家車道也需要你的服務！」

福斯新聞頻道（Fox News）報導，布朗尼在影片中手持噴火器，身穿白色浴袍、襪子、拖鞋和帽子，重現31年前的經典電影瘋狂聖誕假期 （National Lampoon's Christmas Vacation）裡艾迪表弟（Cousin Eddie）的扮相。拍攝影片的女子大喊著：「布朗尼剷雪服務現正供應！」

只見布朗尼一邊喝啤酒，一邊向地面積雪噴射火焰，開啟他自稱的「大老粗除雪模式」。許多網友稱讚布朗尼很「天才」，網友Chad也激賞布朗尼的創意：「以前都沒想到這個方法，用噴火器除雪真的快很多。」

網友Alex Rivera說自己曾想過這麼做，驚喜發現「原來這真的是可行方法。」但笑說布朗尼要小心被逮捕，「鄰居可能會舉報他觸犯公共危險或非法持有噴火器。」

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