快訊

英系變種病毒入侵？美傳「無旅遊史本土病例」

議員爆動物園遊園列車驚魂 駕駛撞樹造成4乘客受傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／轟轟轟！他拿噴火器神速除雪 網友讚：我家也需要你！

聯合新聞網 / 綜合報導
美國男子用一種「非常規」的方法清除車道上的積雪。圖／取自Timothy Browning FB
美國男子用一種「非常規」的方法清除車道上的積雪。圖／取自Timothy Browning FB

美國男子布朗尼（Timothy Browning）日前用一種「非常規」方法清除車道上的積雪，獲得社群平台5萬多名網友按讚，網友Jeanette Easterling表示：「我家車道也需要你的服務！」

福斯新聞頻道（Fox News）報導，布朗尼在影片中手持噴火器，身穿白色浴袍、襪子、拖鞋和帽子，重現31年前的經典電影瘋狂聖誕假期 （National Lampoon's Christmas Vacation）裡艾迪表弟（Cousin Eddie）的扮相。拍攝影片的女子大喊著：「布朗尼剷雪服務現正供應！」

只見布朗尼一邊喝啤酒，一邊向地面積雪噴射火焰，開啟他自稱的「大老粗除雪模式」。許多網友稱讚布朗尼很「天才」，網友Chad也激賞布朗尼的創意：「以前都沒想到這個方法，用噴火器除雪真的快很多。」

網友Alex Rivera說自己曾想過這麼做，驚喜發現「原來這真的是可行方法。」但笑說布朗尼要小心被逮捕，「鄰居可能會舉報他觸犯公共危險或非法持有噴火器。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
※ 提醒您：抽菸，有礙健康

車道

延伸閱讀

他PO照喊「埃及下雪了…」 真相揭露網友笑：一瞬間信了

新潟大雪積出巴士車頂成「二層座位」 網笑：冷氣開很強喔

小姊弟滑雪橇失速落入結冰池塘 5名高一生緊急救援不求回報

不停在雪中滑倒…兒聽父親打氣聲再站起來 網友聲援：這會變強

相關新聞

影／轟轟轟！他拿噴火器神速除雪 網友讚：我家也需要你！

美國男子布朗尼日前用一種「非常規」方法清除車道上的積雪，獲得5萬多名網友按讚表示：「我家車道也需要你的服務！」

她怨婆婆不送聖誕禮反寄惡毒聖誕卡 網友抱屈：根本是帳單

美國一名女子在社群平台公開婆婆寄來「內容惡毒」的聖誕卡，直言婆婆若要寫這樣的內容，還不如不要寄給他們。網友看了也同意卡片內容「比較像帳單明細」。

父母放任兩鄰居虐殺4歲女兒 只因對方聲稱「為了除掉惡魔」

美國29歲女子瑪麗（Mary Mast） 跟她28歲丈夫詹姆士（James Mast）因放任鄰居虐殺他們4歲女兒潔西卡（Jessica）於上周被逮捕。

只有一人能活命！日本高壓社會下的新世紀大逃殺

被大學退學後，成為「家裡蹲」、「尼特族」的青年有栖良平（山崎賢人飾），在一次奇異的停電中，突然置身陌生國度——「今際之國」。該處看似荒廢無人的東京，但在入夜時分，水泥大廈會亮起霓虹，裡頭舉行一場性命相搏的「遊戲」。

她有激似艾瑪華森的超級明星臉！連親生媽媽都分不清誰是本尊

美國31歲女子露易絲（Kari Lewis）是哈利波特電影演員艾瑪華森（Emma Watson）的超級明星臉，她說連自己的媽媽有時候都很難分辨照片裡誰是本尊。

經營失敗、吸毒被抓… 黑道男戀上大20歲美魔女卻走向悲劇

今年九月底，日本千葉縣發生一起命案。民眾發現一男子陳屍在白色房車內，隨後警方也查到數公里處另有一具女屍。死因成謎的兩人，近日在媒體追查下，案情終於水落石出。

德國鐵路一度停擺！竟是因為天鵝在哀悼同伴

德國23日發生天鵝為了「哀悼」死去同伴誤闖鐵路事件，造成20個班次取消，多個班次延遲。最後在警方和消防人員介入下，才將兩...

「他們從2個子宮踢我！」百萬分之一機率 英女雙子宮產下3胞胎

英國32歲女子天生有2個子宮，今年生下3胞胎成為全國首例，據估計機率為百萬分之一。

致敬神秘金屬柱？ 舊金山耶誕節出現「巨型薑餅柱」

全球日前出現多個神秘金屬柱引發大眾關注，聖誕節當天，加州舊金山（San Francisco）山區突然出現「巨型薑餅柱」，...

過目不忘！英警指認出2000多名嫌犯 人稱「記憶人」

英國43歲警員波普（Andy Pope）擁有過目不忘的驚人記憶力，至今已指認出逾2000名嫌犯。

太激情！81歲嬤閃嫁36歲嫩男 曝「洞房花燭夜」隔天無法下床

兩人相愛，年齡差距不是問題，英國一名81歲的老婦人和小她45歲的嫩男，認識短短4天就決定步入婚姻，消息一出立刻引發熱議，近日她上脫口秀節目分享戀情，直言「初夜」相當激情。

鋪路工人在地下水道拾獲金條 價值估計逾300萬

地下水道竟藏有12萬美金（約新台幣342萬）的金條！近日比利時的鋪路工人在布魯塞爾的地下水道發現兩條金條價值估計高達12萬美金（約新台幣342萬），工人發現時嚇得趕緊報警。

熱門新聞

法國設計師皮爾卡登去世 享耆壽98歲

豐田汽車社長痛罵電動車不環保的背後原因

歐盟中國即將談成重大投資協定 歐盟賺大錢中國贏地位

民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺

數百英國背包客在雪梨開趴惹眾怒 澳洲揚言驅逐

克魯曼：2020年雷根主義滅亡 但殭屍版繼續橫行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。