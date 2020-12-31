曾4天進帳5億日圓 日本女公關轉當網紅月收百萬「只是零花錢」

現今影音平台相當熱門，許多知名實況主、Youtuber都收入可觀，另大眾相當羨慕。不過最近日本有位月收數百萬的Youtuber，居然公開表示，這幾百萬對她而言不過是「零花錢」，讓許多網友相當驚訝。

根據日本媒體「Sponich Annex」報導，在youtube上經營「エンリケ空間チャンネル」頻道的「小川えり」，過去曾當過酒店公關。不過她特有的接待方法，受到許多客人的喜愛，讓她聲名大噪。不僅有過在4天內就賺進5億日圓（約相當於新台幣1億3590萬元）業績的紀錄，甚至都有女性顧客慕名而來。

小川目前已從酒店公關身分退休。日前她接受電視台訪問，表示除了轉戰Youtuber之外，還投資許多事業，包括各式美容沙龍、網頁製作、健身等等。未來她更打算挑戰壽司店，並表示目標將是「在全日本擁有2000家店舖」。

因為旗下的事業可觀，即使她當Youtuber後成績不俗，頻道擁有超過30萬名追蹤者，一個月收入就有300萬日幣（約相當於新台幣81萬元），她仍在節目上，再三強調這筆收入「只能算零花錢」。

小川えり開設的youtube頻道「エンリケ空間チャンネル」擁有超過30萬訂閱者，月收入高達300萬日幣。圖擷取自 youtube

小川這番豪語，也讓許多網友們相當驚訝，表示「從當女公關開始存錢當本金，居然爬到這一步，衷心佩服」、「能賺這麼多一定有下過功夫、不是一般的女公關而已」、「能把握時機做到的人真厲害，有言實行自然就會得到人望，跟頭腦好壞無關」。