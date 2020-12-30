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她怨婆婆不送聖誕禮反寄惡毒聖誕卡 網友抱屈：根本是帳單

聯合新聞網 / 綜合報導
女子公開婆婆寄來「內容惡毒」的聖誕卡，直言婆婆若要寫這樣的內容，還不如不要寄給他們。圖／取自tiktok@sageandwine
女子公開婆婆寄來「內容惡毒」的聖誕卡，直言婆婆若要寫這樣的內容，還不如不要寄給他們。圖／取自tiktok@sageandwine

美國一名女子在社群平台公開婆婆寄來「內容惡毒」的聖誕卡，直言婆婆若要寫這樣的內容，還不如不要寄給他們。網友看了也同意卡片內容「比較像帳單明細」。

女子說今年受到疫情影響，她跟先生都失業了，婆婆資助他們不少生活費。婆婆今年沒送聖誕禮物，反而是將她贊助他們的付款明細以及金額全寫在聖誕卡上：「網路電視費112.40美元（約合新台幣3157元）已支付， 電費584.89美元（約合新台幣16429元）已支付，合計697.29美元（約合新台幣19586元）。聖誕快樂。」

女子表示這已經不是婆婆第一次這麼做，批評婆婆「乾脆說自己沒能力買禮物，或是說過去這一年已經給夠多了還好一點。」並認為婆婆像在邀功：「嘿，我這一年為你們做了這些事喔。」

女子的影片目前已獲得超過12萬網友按讚，有網友認同女子的想法：「如果你總是想提醒別人自己做了什麼善事，一開始就不要幫助別人。」也有網友說這就是自己不跟公婆伸手要錢的原因：「最好不要再從公婆那裡拿錢，要切割彼此的生活。」

但有網友認為女子批評婆婆惡毒有失公允：「畢竟她在你們艱難時期伸出援手。」另一位網友也提到若自己的婆婆已經幫忙付帳單，「就不會期待她再送聖誕禮物給我們。」

@sageandwine

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疫情 失業 婆婆

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