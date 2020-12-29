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父母放任兩鄰居虐殺4歲女兒 只因對方聲稱「為了除掉惡魔」
福斯新聞頻道（Fox News）報導，美國29歲女子瑪麗（Mary Mast） 跟她28歲丈夫詹姆士（James Mast）因放任鄰居虐殺他們4歲女兒潔西卡（Jessica）於上周被逮捕。
35歲鄰居梅斯特（Ethan Mast）跟21歲鄰居奧嫚（Kourtney Aumen）聲稱要除掉「惡魔」而毆打潔西卡致死，再將她的屍體投入冰冷的池塘裡，屍體打撈上岸時全身遍布「嚴重的紫色瘀青以及破裂的水泡」。
報導指出，梅斯特跟奧嫚20日上午來到瑪麗跟詹姆士的家先是毆打他們2歲的兒子，並強迫兩夫妻觀看。隨後暫時離開受害者的家，再次返回後開始用皮帶鞭打潔西卡，潔西卡大哭求救，但沒人試圖阻止。兩名加害者還強迫瑪麗跟詹姆士用異物對潔西卡進行性侵害，並毆打了瑪麗。
警方趕到案發現場時發現潔西卡2歲弟弟全身也有嚴重的瘀青及水泡，所幸另一名最小的嬰兒弟弟毫髮未傷。
詹姆士聲稱鄰居說瑪麗內心住著惡魔，「如果不處理，孩子也會跟她一樣。」還恐嚇他如果在消除惡魔的過程中顯露傷心，「撒旦就會現身。」
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