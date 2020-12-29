她有激似艾瑪華森的超級明星臉！連親生媽媽都分不清誰是本尊
美國31歲女子露易絲（Kari Lewis）是哈利波特電影演員艾瑪華森（Emma Watson）的超級明星臉，她說連自己的媽媽有時候都很難分辨照片裡誰是本尊。
英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，露易絲的本業是教學助理，但平時會裝扮成妙麗或同樣由艾瑪華森飾演《美女與野獸》裡的「貝兒」賺外快。露易絲說不只媽媽常誤認照片裡的艾瑪華森為她，之前在餐廳工作時客人也會對她激似艾瑪華森的臉孔感到很驚訝：「看到客人反應很有趣。」
19年前《哈利波特：神秘的魔法石電影》上映後，露易絲去郵局寄信遇到幾個女孩叫她「妙麗」，當時她從來沒有聽過這個名字，回家調查一番發現自己長得真的很像艾瑪華森，「我從那時開始看哈利波特的電影和書籍，並成為鐵粉。」
露易絲目前在IG上有32,200名粉絲。她透露不少活動組織雇用她裝扮成妙麗：「人們看到我的反應真的很不可思議，總是那麼震驚。」
網友captain_awesome直言露易絲雖然長得像艾瑪華森，跟本尊仍有不小的差距：「露易絲的媽媽可能需要配一副新眼鏡了。」網友NoMeJodasMas則認為：「艾瑪華森跟露易絲一樣都是在扮演其他人，兩人都為世界帶來歡樂，一樣值得喝采。」
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