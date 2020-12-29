快訊

「正義之士」多次檢舉勞金炒股 游迺文5年來職務卻文風不動

評／我們為何反對行政院版的「私校退場草案」？

她有激似艾瑪華森的超級明星臉！連親生媽媽都分不清誰是本尊

聯合新聞網 / 綜合報導
美國31歲女子是哈利波特電影裡演員艾瑪華森的超級明星臉。圖／取自dailymail
美國31歲女子是哈利波特電影裡演員艾瑪華森的超級明星臉。圖／取自dailymail

美國31歲女子露易絲（Kari Lewis）是哈利波特電影演員艾瑪華森（Emma Watson）的超級明星臉，她說連自己的媽媽有時候都很難分辨照片裡誰是本尊。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，露易絲的本業是教學助理，但平時會裝扮成妙麗或同樣由艾瑪華森飾演《美女與野獸》裡的「貝兒」賺外快。露易絲說不只媽媽常誤認照片裡的艾瑪華森為她，之前在餐廳工作時客人也會對她激似艾瑪華森的臉孔感到很驚訝：「看到客人反應很有趣。」

19年前《哈利波特：神秘的魔法石電影》上映後，露易絲去郵局寄信遇到幾個女孩叫她「妙麗」，當時她從來沒有聽過這個名字，回家調查一番發現自己長得真的很像艾瑪華森，「我從那時開始看哈利波特的電影和書籍，並成為鐵粉。」

露易絲目前在IG上有32,200名粉絲。她透露不少活動組織雇用她裝扮成妙麗：「人們看到我的反應真的很不可思議，總是那麼震驚。」

網友captain_awesome直言露易絲雖然長得像艾瑪華森，跟本尊仍有不小的差距：「露易絲的媽媽可能需要配一副新眼鏡了。」網友NoMeJodasMas則認為：「艾瑪華森跟露易絲一樣都是在扮演其他人，兩人都為世界帶來歡樂，一樣值得喝采。」

電影 艾瑪華森

延伸閱讀

爸媽是嚴重外貌協會！毒舌嗆同班女「吃成像豬那樣怎麼看？」

網友手機桌布放女星照 竟遭同事狠酸：像變態

睡前擦化妝水、長得像星野源…日相親女的「普男」標準爆論戰

真人版長髮公主！她留183公分秀髮 網笑像窗簾：上廁所怎麼辦？

相關新聞

經營失敗、吸毒被抓… 黑道男戀上大20歲美魔女卻走向悲劇

今年九月底，日本千葉縣發生一起命案。民眾發現一男子陳屍在白色房車內，隨後警方也查到數公里處另有一具女屍。死因成謎的兩人，近日在媒體追查下，案情終於水落石出。

她有激似艾瑪華森的超級明星臉！連親生媽媽都分不清誰是本尊

美國31歲女子露易絲（Kari Lewis）是哈利波特電影演員艾瑪華森（Emma Watson）的超級明星臉，她說連自己的媽媽有時候都很難分辨照片裡誰是本尊。

只有一人能活命！日本高壓社會下的新世紀大逃殺

被大學退學後，成為「家裡蹲」、「尼特族」的青年有栖良平（山崎賢人飾），在一次奇異的停電中，突然置身陌生國度——「今際之國」。該處看似荒廢無人的東京，但在入夜時分，水泥大廈會亮起霓虹，裡頭舉行一場性命相搏的「遊戲」。

德國鐵路一度停擺！竟是因為天鵝在哀悼同伴

德國23日發生天鵝為了「哀悼」死去同伴誤闖鐵路事件，造成20個班次取消，多個班次延遲。最後在警方和消防人員介入下，才將兩...

「他們從2個子宮踢我！」百萬分之一機率 英女雙子宮產下3胞胎

英國32歲女子天生有2個子宮，今年生下3胞胎成為全國首例，據估計機率為百萬分之一。

致敬神秘金屬柱？ 舊金山耶誕節出現「巨型薑餅柱」

全球日前出現多個神秘金屬柱引發大眾關注，聖誕節當天，加州舊金山（San Francisco）山區突然出現「巨型薑餅柱」，...

過目不忘！英警指認出2000多名嫌犯 人稱「記憶人」

英國43歲警員波普（Andy Pope）擁有過目不忘的驚人記憶力，至今已指認出逾2000名嫌犯。

太激情！81歲嬤閃嫁36歲嫩男 曝「洞房花燭夜」隔天無法下床

兩人相愛，年齡差距不是問題，英國一名81歲的老婦人和小她45歲的嫩男，認識短短4天就決定步入婚姻，消息一出立刻引發熱議，近日她上脫口秀節目分享戀情，直言「初夜」相當激情。

鋪路工人在地下水道拾獲金條 價值估計逾300萬

地下水道竟藏有12萬美金（約新台幣342萬）的金條！近日比利時的鋪路工人在布魯塞爾的地下水道發現兩條金條價值估計高達12萬美金（約新台幣342萬），工人發現時嚇得趕緊報警。

日本貓熊直挺挺站在體重計上 網驚：這絕對是人偶裝吧？！

位於日本愛知縣豐橋市的豐橋綜合動植物公園。有1隻飼育在公園內的小貓熊，目前正在網路上受到矚目...

龐貝城首次挖掘出「熱食餐廳」 羅馬人拿雞鴨當廣告宣傳

位於義大利的龐貝古城在公元79年被維蘇威火山爆發時的火山灰覆蓋，由於火山爆發來的又急又快，許多珍貴的歷史文物都被埋藏在六米深的火山灰下。近日龐貝考古團隊在遺址中有驚人的發現，他們在龐貝城中找到一家古老的「沙拉吧」，上面有著精美的壁畫，該壁畫也被證實與當時居民的飲食習慣有關，甚至還有快餐店和各種不同的餐具。

加護病房裡的實況音樂會 醫生：用古典樂來平靜病患心理

對於病人來說，加護病房絕對是一個很不好的體驗，在裡面除了要和身上的病痛搏鬥，眼睛所見也都是往來的護士醫生，耳朵聽到的，則是維生器材發出的嗶嗶聲響。

熱門新聞

日人口罩習慣大調查！白色最常見 最多人看到這顏色就扣分

俄妙齡女散步被10野狗圍攻 遭瘋狂撕咬至「面目全非」

全美2020十大豪宅交易…郭董家人排第五 貝佐斯拿第一

終於簽了紓困案 川普到底受到什麼壓力？

經營失敗、吸毒被抓… 黑道男戀上大20歲美魔女卻走向悲劇

川普否決國防授權法 遭眾院投票推翻！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。