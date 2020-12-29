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經營失敗、吸毒被抓… 黑道男戀上大20歲美魔女卻走向悲劇

聯合新聞網 / 綜合報導
千葉縣命案的死者梅田慎二（圖左）與金正枝（圖右）。圖擷取自文春Online
千葉縣命案的死者梅田慎二（圖左）與金正枝（圖右）。圖擷取自文春Online

今年九月底，日本千葉縣發生一起命案。民眾發現一男子陳屍在白色房車內，隨後警方也查到數公里處另有一具女屍。死因成謎的兩人，近日在媒體追查下，案情終於水落石出。

根據日本媒體「文春online」報導，兩名死者分別為靜岡縣41歲的梅田慎二，與61歲的金正枝。梅田從少年時期，就是當地小有名氣的不良少年，後來更加入黑幫。即使成年後，仍多次因為傷害等罪名遭到逮捕。約在20年前，他在已經生子的情況下與前妻離婚，雖然嘗試開設建設公司，不過經營得並不順遂。

10幾年前，梅田與擔任酒館媽媽桑的金正枝相遇，並對她「美魔女」的氣質所吸引，不僅成為酒館的常客，更發展成同居關係。但畢竟本性難移，雖然雙方平常相處親暱，然而一旦動怒，梅田仍會對金正枝暴力相向，讓她也曾經向警方報案，女方家屬也強力反對兩人的交往。

直到最近，梅田旗下公司的員工宿舍發生火警，加上自己母親過世，情緒相當低落，6月時還因為使用毒品遭到逮捕，預計在9月底日本連假前收押。感到一切不順的梅田，產生了和金正枝共赴黃泉的想法。事前他也曾經連絡過前妻的兒子是否一起，不過被對方嚴正拒絕。

梅田開車到距離靜岡400公里遠外的千葉縣，先殺死女方，將其棄屍後飲彈，座車在清晨被居民發現。梅田友人表示，梅田生前特別喜歡遊樂園，或許這就是他選擇到千葉（日本迪士尼樂園所在地），走完人生最後一程的原因。

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日本 命案

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