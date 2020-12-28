「他們從2個子宮踢我！」百萬分之一機率 英女雙子宮產下3胞胎

英國32歲女子芭絲特（Melanie Bassett）天生有2個子宮，今年生下3胞胎成為全國首例，雙子宮（uterus didelphys）產出多胞胎的機率據估計是百萬分之一。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，芭絲特4年前懷第1個女兒時首次發現自己有兩個子宮，爾後她又生下第2個兒子。去年醫生發現她1個子宮懷有同卵雙胞胎女寶寶，另1個子宮則懷著1個男寶寶，讓她驚訝不已：「雖然我有2個手足，我先生有3個手足，擁有自己的大家庭仍不在計畫中。」

芭絲特提到懷3胞胎感受非常不同：「他們會從2個子宮踢我，如果其中有1個在踢，其他就會先停止。」

芭絲特擁有2個內室的心型子宮，受孕並不困難，但會增加流產或早產的風險。芭絲特前面2個孩子都是透過剖腹產生下，而她這次是在懷孕12週時，發現2子宮裡有3個心跳，當時醫生擔心胎兒會發展出因不成比例的血供產生的雙胎輸血綜合徵（TTTS）重症死亡率達60%到100%。

所幸健康的3胞胎今年一月底在芭絲特懷胎第32週時剖腹產出生，目前芭絲特全職照顧5個孩子。

芭絲特很期待今年跟她的大家庭歡慶佳節，表示擁有這些孩子，「讓家庭完整了！」