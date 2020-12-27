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太激情！81歲嬤閃嫁36歲嫩男 曝「洞房花燭夜」隔天無法下床

聯合新聞網 / 綜合報導
81歲的瓊斯（右）和小她45歲的艾爾布瑞漢（左）。圖擷自This Morning YouTube
81歲的瓊斯（右）和小她45歲的艾爾布瑞漢（左）。圖擷自This Morning YouTube

兩人相愛，年齡差距不是問題，英國一名81歲的老婦人和小她45歲的嫩男，認識短短4天就決定步入婚姻，消息一出立刻引發熱議，近日她上脫口秀節目分享戀情，直言「初夜」相當激情。

根據英國《鏡報》報導，老婦人瓊斯（Iris Jones）和前夫育有2子，之後在臉書認識了36歲的埃及嫩男艾爾布瑞漢（Mohamed Ahmed Irbriham），2人隨即譜出戀情，並決定攜手步入禮堂。

近日瓊斯在脫口秀節目《This Morning》暢談戀情，透露由於自己很久沒有性生活，因此「洞房花燭夜」那天非常激情，「隔天痠痛到無法下床走路，像是騎了一整天的馬」。

對於兩人閃婚，瓊斯透露兒子們一度不能諒解，但現在已漸漸接受。據悉，目前瓊斯和老公分開住，雖然他們婚後曾在埃及住過3個月，不過那邊的高溫令她的身體無法承受，因此暫時搬回英國。

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