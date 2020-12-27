鋪路工人在地下水道拾獲金條 價值估計逾300萬

位於義大利的龐貝古城在公元79年被維蘇威火山爆發時的火山灰覆蓋，由於火山爆發來的又急又快，許多珍貴的歷史文物都被埋藏在六米深的火山灰下。近日龐貝考古團隊在遺址中有驚人的發現，他們在龐貝城中找到一家古老的「沙拉吧」，上面有著精美的壁畫，該壁畫也被證實與當時居民的飲食習慣有關，甚至還有快餐店和各種不同的餐具。

2020-12-27 11:11