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鋪路工人在地下水道拾獲金條 價值估計逾300萬
地下水道竟藏有12萬美金（約新台幣342萬）的金條！近日比利時的鋪路工人在布魯塞爾的地下水道發現兩條金條，價值估計高達12萬美金（約新台幣342萬），工人發現時嚇得趕緊報警。
根據《 New York Post 》報導，比利時布魯塞爾鋪路工人在上周二（22日）早上疏通排水管時，發現地下水道中有兩條金條，當時工人們看到後報警，隨後警方便開始展開調查，確認是否有罪犯藏匿。
事發後，關於金條在下水道存放多長時間尚不清楚，根據估計金條價值可能高達12萬美金（約新台幣342萬），至於金條最後將歸誰所有，比利時當地媒體指出，如果在接下來的6個月內找不到金條的合法所有人，該金條將會歸工人所有。
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