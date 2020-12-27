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日本貓熊直挺挺站在體重計上 網驚：這絕對是人偶裝吧？！
位於日本愛知縣豐橋市的豐橋綜合動植物公園。有1隻飼育在公園內的小貓熊，目前正在網路上受到矚目。
現正成為話題的是，飼育在該公園內的2歲雌性小貓熊Rifa。12月1日在推特(Twitter)上，對外公開了1支影片。
該影片所拍下的是為了健康管理，每2週便會實施1次的測量體重時的模樣。
畫面中，Rifa在體重計上一邊吃著蘋果，一邊靈巧地用2隻後腳站立的模樣持續了將近30秒。
而這支影片收到了許多「怎麼看都是熊玩偶裝的臉」、「裡面有裝人吧？」等留言，按讚數則已超過了2萬。
根據獸醫師吉川雅己表示，小貓熊好像原本在吃竹子或確認周遭情況時等，就有著站立的習性，但能夠以端正的姿勢維持長達30秒，似乎相當少見。
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《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》
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