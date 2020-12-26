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太沒品！名醫開刀趁病人麻醉 竟在肝臟刻上「自己的名字」

聯合新聞網 / 綜合報導
無良醫師居然在手術台上，拿病患開玩笑，在手術途中將在病患的肝臟刻上「自己的名字」。圖／ingimage
無良醫師居然在手術台上，拿病患開玩笑，在手術途中將在病患的肝臟刻上「自己的名字」。圖／ingimage

許多人在動重大手術時，可能處於意識昏迷的狀態，一位無良醫師居然在手術台上，拿病患開玩笑，在手術途中在病患的肝臟刻上「自己的名字」！目前該名醫師已被停職。

根據英國《每日郵報》報導，現年53歲的西蒙·布拉姆哈爾（Simon Bramhall）是當地相當有名的肝臟移植專家，而他在伯明翰伊麗莎白女王醫院工作時，曾二度於麻醉患者的肝臟上刻下他名字的縮寫「SB」（Simon Bramhall）。

西蒙的行徑之所以曝光，是由於先前一位進行肝臟移植的患者複診時，其他醫生發現這名患者的肝臟上有西蒙的簽名，便向醫院檢舉，英國皇家檢署表示，西蒙的行為是「濫用病人對他的信任」，病人權益組織更痛斥，病人的器官並不是拿來當親筆簽名的書本。

西蒙辯稱，他是因為工作壓力太大，才會有如此舉動，不過法院並不採信其說法，法院獲悉，西蒙在2013年2月和2013年8月進行的移植手術中，採取了一種「幼稚而愚蠢的」舉動，以緩解手術室的緊張狀況，目前西蒙已被停職，但並未吊銷其行醫資格。

肝臟 英國

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