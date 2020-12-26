工人維修地下道意外拾獲340萬金條 警方：沒人領就歸他

沒有想到的錢財我們通常會稱「意外之財」，一名比利時工人在布魯塞爾地區進行地下道維修時，意外的撿到了兩根金條，價值約340萬台幣，按照當地法律，只要該金條不是用非法方式取得，半年內沒找到失主的話，就會歸該尋獲工人。

綜合外媒報導，一名比利時工人日前在布魯塞爾地區進行地下道維修工作，發現了兩根金條，他表示工作多年來，從沒有想過會在地下道撿到金條，由於是第一次碰到，他當下嚇得立刻報警，經過相關專業人員鑑定後，估算這兩根金條價值約12萬美金(約台幣340萬）。

但警方也不解，為什麼如此昂貴的金條會出現在下水道，警方也對此展開調查，會不會是私人收藏或是有涉及犯罪行為。而根據當地法律，如果確認該金條不是非法所得，而且半年內原失主沒出面認領，這兩根金條就將歸給拾獲的工人。