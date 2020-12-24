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國中妹戀上大14歲男師 「求幫課後輔導」追到手Hold七年結婚

聯合新聞網 / 綜合報導
印尼女子維吉妮雅（Vinda Virginia）在13歲時與27歲的自然老師潘蓋拉(Erwin Pangaila)陷入熱戀。圖擷自維吉妮雅（Vinda Virginia）臉書
印尼女子維吉妮雅（Vinda Virginia）在13歲時與27歲的自然老師潘蓋拉(Erwin Pangaila)陷入熱戀。圖擷自維吉妮雅（Vinda Virginia）臉書

印尼女子維吉妮雅（Vinda Virginia）在13歲時與27歲的自然老師陷入熱戀，這段差距14歲的戀情一路上不被外界看好，不過兩人並未受到壓力阻礙，在愛情長跑7年後終於結婚，還生了一個女兒，過著相當幸福的生活。

綜合媒體報導，維吉妮雅在國中時，暗戀在隔壁班教書、27歲的自然老師潘蓋拉(Erwin Pangaila)。據了解，她是偶然看見老師「健碩的背影」，並一見鍾情，就此結下姻緣，決定積極追求老師。

此時老天剛好也了幫維吉妮雅一把，沒多久潘蓋拉被調任到她的班級教書。由於外型斯文的潘蓋拉在校內算是少女間的風雲人物，維吉妮雅為了得到注意花了不少心血，不僅上課頻頻舉手回答問題，還主動要求老師幫她課後輔導，一步步攻破對方的心，兩人也成功在一起。

不過在保守的社會風氣下，兩人的愛情並不像童話故事般順利，周遭不斷出現雜音，認為他們違反倫理道德。不過小倆口的愛情相當堅定，無論別人怎麼批評都未動搖，長跑7年後最終步入禮堂，並產下一女，可說是從外界不看好，一步步克服並得到眾人祝福。

據悉，維吉尼亞還曾發文，慶幸13歲的她有追愛的勇氣，才能擁有現在的美好人生。她還甜蜜喊話潘蓋拉，「我的王子，我的初戀，也是我的最後一任」，閃瞎眾人。

兩人苦戀7年終於步入禮堂。圖擷自維吉妮雅臉書
兩人苦戀7年終於步入禮堂。圖擷自維吉妮雅臉書

婚姻生活相當幸福，還產下一女。圖擷自潘蓋拉(Erwin Pangaila)臉書
婚姻生活相當幸福，還產下一女。圖擷自潘蓋拉(Erwin Pangaila)臉書

愛情 結婚 印尼 倫理

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