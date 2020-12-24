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日男送修遊戲機尋回婚戒 結局曝：竟是「前世情人」搞丟的

香港01 / 撰文／向樂高
原PO將Will U送修後，意外失而復得婚戒。圖擷自Twitter@sam＿nama02。
原PO將Will U送修後，意外失而復得婚戒。圖擷自Twitter@sam＿nama02。

已婚人士婚戒理應一直戴在手上，脫下或遺失險釀成家變。近日1名日本男子將家中的Wii U遊戲機送回任天堂原廠維修，竟找回遺失多時的婚戒，廠方便貼心地清潔好婚戒交回。經了解後，日男發現導致婚戒失蹤的「原兇」原來是自己的「前世情人」，即親愛的女兒所為！日男把事件寫在Twitter，旋即引來網民爭相分享爆笑的「婚戒失蹤實錄」！

原PO將家中的Will U送修後，竟收到任天堂公司通知內含「不名金屬」。圖擷自Twitter@sam＿nama02。
原PO將家中的Will U送修後，竟收到任天堂公司通知內含「不名金屬」。圖擷自Twitter@sam＿nama02。

日本有網民近日在twitter分享，指將家中的Wii U送回原廠維修，竟然收到任天堂廠方通知，表示在遊戲機內部找到「不明金屬物」，最後才發現是自己遺失多時的婚戒。任天堂廠方更貼心地把戒指好好清潔過送回。經了解後，樓主更發現事件原來是2歲半的女兒所為，因她曾突破包圍電視櫃的安全圍欄，誤把婚戒扔進了遊戲機的夾槽中。事件一出即引來網民圍觀，更有人爆笑分享自己的「婚戒失蹤實錄」！

有網友分享，自己的婚戒是從冷凍櫃中找到的。圖擷自Twitter@sam＿nama02。
有網友分享，自己的婚戒是從冷凍櫃中找到的。圖擷自Twitter@sam＿nama02。

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文章授權轉載自《香港01》

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