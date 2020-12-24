少年持刀狂砍阿姨、4歲表弟 竟冷血「舔刀」：鮮血味道真好

烏克蘭首都基輔附近郊區發生一起驚悚持刀砍人案件。一名14歲少年持刀砍殺屋內的阿姨及4歲表弟，兩人血流如注。豈料，少年砍傷兩人後竟「用舌頭舔了刀上的鮮血」，並語出驚人稱「鮮血的味道真好」，令人毛骨悚然。

根據《太陽報》報導，14歲少年持刀刺殺阿姨尤利婭（Yulia）及4歲表弟兩人50多刀， 導致兩人血流如注，差點喪命。事後，尤利婭受訪表示，當時她在打掃少年房間，發現木製地板上滿是刮痕，於是問他為何會有這些痕跡？沒想到，少年竟直接離開屋子，過幾分鐘後卻拿出一把刀衝向她，狠狠將她刺傷，當場血流不止的尤利婭立刻逃到屋外，但少年卻又轉往攻擊樓上的表弟，表弟發出驚恐的尖叫聲，尤利婭再度衝回屋內救人。

豈料，少年看見尤利婭將人救出後連忙打電話求救，他卻冷靜的用舌頭舔了舔刀上的鮮血，更說出一句令人毛骨悚然的話，「現在我知道為什麼瘋子會喝血，鮮血的味道真好，而妳的血遍布我全身，歡迎來到我的世界！」

少年的行徑嚇壞尤利婭，幸好救護人員及時趕到，將她與4歲兒子送往醫院，才將原本命危的兩人成功救回。警方最終逮捕這名殺人未遂的少年，並對他提起刑事訴訟，而目前與遠親居住的他向警方認罪，但聲稱是因為受到「長期家暴」才會作出傷人行為。