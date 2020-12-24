聽新聞
test
0:00 / 0:00

聖誕老人也空運？機場驚見「巨大禮物盒」 ANA曝暖心理由

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位網友在關西伊丹機場，拍到場內有個巨大的聖誕禮物盒。圖擷取自twitter
日本一位網友在關西伊丹機場，拍到場內有個巨大的聖誕禮物盒。圖擷取自twitter

聖誕佳節到來，大街小巷都能聽到聖誕歌曲、以及色彩繽紛的聖誕樹擺飾。而這股熱鬧的氣氛，竟然也吹進了飛機場場內。最近就有日本網友，意外在飛機場的運送專區，看到超大箱的「聖誕禮盒」。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，一名twitter網友「りゅー@JAL777_787」日前在網路上分享，表示他在大阪伊丹機場，拍到運輸聯結車上有個巨大的綠色箱子，就像是聖誕禮盒一樣，讓他驚呼「ANA（全日本空輸）那居然有個禮物箱」。

航空業者表示，今年受到新冠肺炎疫情影響，機場業務變得冷冷清清。於是他們才想到，可以趁著節日，放一個聖誕禮盒的貨櫃，讓大家感受一下佳節氣氛，轉換一下低迷的心情。12月從15到25日，這個禮物盒都會出現在機場內。

業者的巧思，果然獲得網友們的讚賞，表示「最近聖誕老人都用空運的傳言是真的」、「真好奇裡面到底裝了些甚麼東西」、「有趣又暖心」、「【悲報】麋鹿失業了」。

日本 新冠肺炎 聖誕節

延伸閱讀

回教徒第一次過聖誕 搞笑觀察讓34萬網友大讚「太貼切了」

居民可隨意射鹿 可憐小鹿頭部「遭箭射穿」聖誕節仍訪小鎮

她花上萬買40份聖誕禮物給7歲女兒 網友批：寵壞孩子

男花1萬8買聖誕裝飾送女兒 到貨被「2樓高」超巨大尺寸嚇歪

相關新聞

盲眼靈媒龍婆神預言再一發 2021年「一條龍」將稱霸全球

盲眼靈媒「龍婆」萬加（Baba Vanga）早已逝世20多年，但生前留下的諸多預言令世人震撼不已，包含美國911事件、英國脫歐等重大事件都一一實現。如今有傳龍婆曾預言2021年「一條龍將稱霸全球」，外界解讀這條「龍」指的即是中國。

61歲阿嬤角逐選美5次奪冠 參賽原因超暖心

美國61歲阿嬤60歲後參加多場選美比賽，至今贏得5座后冠。她說自己喜歡亮麗現身在伸展台上：「我會戴假睫毛，還會自己化妝。我有時候還會穿18公分高的高跟鞋，以61歲的老人來說表現不錯了。」

聖誕老人也空運？機場驚見「巨大禮物盒」 ANA曝暖心理由

聖誕佳節到來，大街小巷都能聽到聖誕歌曲、以及色彩繽紛的聖誕樹擺飾。而這股熱鬧的氣氛，竟然也吹進了飛機場跑道。最近就有日本網友，意外在飛機場的運送車上，看到超大箱的「聖誕禮盒」。

澳圖書館發現120年前巧克力！看似可吃但聞起來怪怪的

澳洲國家圖書館（NLA）日前發現一盒屬於澳洲已故知名詩人帕特森（Andrew Barton "Banjo" Paters...

兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎

德國攝影師鮑加納在澳洲一處企鵝保護區，拍下兩隻喪偶企鵝似乎在安慰彼此的感人畫面，拿下今年海洋學雜誌（Oceanograp...

她花上萬買40份聖誕禮物給7歲女兒 網友批：寵壞孩子

英國26歲媽媽莫蘭（Kayleigh Moran）日前在臉書聖誕節群組分享自己幫7歲女兒黛西（Daisy）買了600英鎊（約合新台幣22000元）超過40份禮物，被網友批評「對一個小孩來說太多了」，還說黛西「被寵壞」。

影／章魚也惱火！一起打獵卻投機取巧的魚會挨牠觸手揍

葡萄牙里斯本大學生物學家桑帕约（Eduardo Sampaio）近日在推特公布一支短片，發現章魚竟會伸出觸手毆打一起打獵...

疫情下商機！英國開賣千元空氣罐 聞炸魚薯條一解鄉愁

新冠疫情讓許多人面臨有家歸不得的窘境，為此有英國公司推出標榜「產地直送」的空氣瓶，裝有取自該國各地的氣味，以便海外民眾一...

他作客友人家驚見「橘子飯」 網友好奇滋味如何？

日本人常常都有不少創意的想法，例如之前很夯的珍珠奶茶，到了日本人手裡也能變出許多道特別的料理，就有一名日本網友在推特PO文，表示自己到朋友家作客，沒想到竟然看到餐桌上出現「橘子飯」，讓他超傻眼，鄉民們看了也很好奇吃起來味道如何？

嚴酷寒冬怎度過？ 研究：原始人會冬眠

你可能聽過熊或蝙蝠等動物會冬眠，但大概從沒人想像過這會發生在人類身上。考古學家在西班牙北部的阿塔普埃爾卡山挖掘出尼安德塔人的遺骸發現，其成長情形每年都會有數個月的中斷，與具有冬眠習性的生物相似，透過休眠減少能量的流失進而儲存脂肪以過冬。

熱門新聞

盲眼靈媒龍婆神預言再一發 2021年「一條龍」將稱霸全球

日經：台積電美新廠開始招募員工 要徵逾600人

澳圖書館發現120年前巧克力！看似可吃但聞起來怪怪的

川普拒簽 9000億美元紓困生變

誤會大了！佛陀航空載69名乘客航班 竟飛錯機場

兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。