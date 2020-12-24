聖誕老人也空運？機場驚見「巨大禮物盒」 ANA曝暖心理由

聖誕佳節到來，大街小巷都能聽到聖誕歌曲、以及色彩繽紛的聖誕樹擺飾。而這股熱鬧的氣氛，竟然也吹進了飛機場場內。最近就有日本網友，意外在飛機場的運送專區，看到超大箱的「聖誕禮盒」。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，一名twitter網友「りゅー@JAL777_787」日前在網路上分享，表示他在大阪伊丹機場，拍到運輸聯結車上有個巨大的綠色箱子，就像是聖誕禮盒一樣，讓他驚呼「ANA（全日本空輸）那居然有個禮物箱」。

航空業者表示，今年受到新冠肺炎疫情影響，機場業務變得冷冷清清。於是他們才想到，可以趁著節日，放一個聖誕禮盒的貨櫃，讓大家感受一下佳節氣氛，轉換一下低迷的心情。12月從15到25日，這個禮物盒都會出現在機場內。

業者的巧思，果然獲得網友們的讚賞，表示「最近聖誕老人都用空運的傳言是真的」、「真好奇裡面到底裝了些甚麼東西」、「有趣又暖心」、「【悲報】麋鹿失業了」。