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盲眼靈媒龍婆神預言再一發 2021年「一條龍」將稱霸全球

聯合新聞網 / 綜合報導
中國人民幣100元是紅色票面，吻合龍婆萬加的預言內容。圖為示意圖。圖片來源／ingimage
中國人民幣100元是紅色票面，吻合龍婆萬加的預言內容。圖為示意圖。圖片來源／ingimage

盲眼靈媒「龍婆」萬加（Baba Vanga）早已逝世20多年，但生前留下的諸多預言令世人震撼不已，包含美國911事件、英國脫歐等重大事件都一一實現。如今有傳龍婆曾預言2021年「一條龍將稱霸全球」，外界解讀這條「龍」指的即是中國。

根據外媒《太陽報》報導，龍婆萬加預言「一條龍將控制人類」、「3個巨人將三位一體，一些人有紅色鈔票」。外界解讀，龍婆所說的3條龍分別指俄羅斯、印度及中國，因為中國的100元人民幣及俄國5000元盧布皆為紅色紙鈔。

龍婆萬加過去也預測，美國總統川普因連任受挫，離開白宮後將會染上怪病，導致失聰、腦部殘疾，有些人就認為可能是指川普在10月初感染新冠肺炎一事；而俄國總統普亭將在國內被暗殺，且未來歐洲經濟衰退，更恐遭伊斯蘭極端分子化武攻擊給「終結」掉。

龍婆萬加雖早於1996年逝世，但她曾精準預測美國911、英國脫歐及2004年金融大海嘯等多起重大事件，更預測人類將在21世紀初找到癌症治療法，「有一天癌症將被鐵鍊束縛」，且汽油在未來將會停產，火車將可以利用太陽能「飛馳」，而人類將也在200年內與外星人取得聯繫，且5079年人類將面臨世界末日。

盲眼龍婆萬加（Baba Vanga）。圖擷自維基百科
盲眼龍婆萬加（Baba Vanga）。圖擷自維基百科

癌症治療 脫歐 川普 新冠肺炎

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