盲眼靈媒龍婆神預言再一發 2021年「一條龍」將稱霸全球

日本人常常都有不少創意的想法，例如之前很夯的珍珠奶茶，到了日本人手裡也能變出許多道特別的料理，就有一名日本網友在推特PO文，表示自己到朋友家作客，沒想到竟然看到餐桌上出現「橘子飯」，讓他超傻眼，鄉民們看了也很好奇吃起來味道如何？

2020-12-22 19:25