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她花上萬買40份聖誕禮物給7歲女兒 網友批：寵壞孩子
英國26歲媽媽莫蘭（Kayleigh Moran）日前在臉書聖誕節群組分享自己幫7歲女兒黛西（Daisy）買了600英鎊（約合新台幣22000元）超過40份禮物，被網友批評「對一個小孩來說太多了」，還說黛西「被寵壞」。
英國媒體《曼徹斯特晚報》（Manchester Evening News）報導，莫蘭坦承自己過聖誕節跟生日時確實「比較鋪張」，但認為網友發言欠公允，而且黛西其實做了很多慈善募款活動，表示自己「被羞辱了」。
莫蘭說女兒多次參加選美比賽，還參與慈善工作：「為兒童癌症慈善機構籌得超過1000英鎊（約合新台幣37000元）的善款，還為我們當地動物園、貓收容所以及婦女援助組織募款。」
單親媽媽莫蘭表示幾年前跟黛西去迪士尼樂園過聖誕節，花700英鎊（約合新台幣26000元）買禮物送她。今年預算減少，但黛西仍收到很多禮物。
莫蘭說自己只有黛西一個女兒，的確是比較寵她，但否認黛西「被慣壞」。莫蘭提到黛西也是外婆唯一孫女，所以也受到外婆寵愛：「買了一屋子的骨董給黛西，還送她金首飾。」
莫蘭強調黛西的禮物花費都是自己賺的辛苦錢，目前自己在經營小本生意，希望英國餐廳恢復營業時能返回服務生崗位。
網友Donald認為：「莫蘭要怎麼使用她賺來的錢，是她的自由。」但網友nickieca分享自己也曾買給小孩超多禮物，「最後小孩不但覺得理所當然，還因為物質太充裕容易覺得無趣壓力大。」網友Mycatmurphy則提到今年很多人失業沒法負擔買禮物的錢，「莫蘭應該要低調一點，不要這麼大張旗鼓的炫耀私生活。」
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