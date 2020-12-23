61歲阿嬤角逐選美5次奪冠 參賽原因超暖心

美國61歲阿嬤蘿素（Karen Russell）在60歲後參加多場選美比賽，至今贏得5座后冠，表示希望為16歲孫女莎琳（Shaylynn）樹立「天下無難事」的好榜樣。

蘿素說自己喜歡亮麗現身在伸展台上：「我會戴假睫毛，還會自己化妝。我有時候還會穿18公分高的高跟鞋，以61歲的老人來說表現不錯了。」

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，儘管其他大部分參賽者年齡比蘿素小一倍以上，但她從沒意識到自己的年齡：「穿上禮服讓我感覺很棒。我和美麗的妙齡女子競爭但還是贏得比賽，我只是在舞台上做我自己。」

蘿素認為自己有顆赤子之心，其他參賽者也對她的時尚品味印象深刻。她透露有一次裁判說她太多話、頭髮吹得太高，最後仍勝出：「證明了年齡只是個數字。」蘿素提到自己從不會怯場，但坦言「找到適合自己年齡的服裝」是參賽最難的部分。

9年前喪子的蘿素曾將兒子的器官捐給需要的人，她認為選美比賽也很適合宣揚器官捐贈的理念：「選美並不是只追求外表美麗，還要對慈善和社區有所貢獻。」