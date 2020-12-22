他作客友人家驚見「橘子飯」 網友好奇滋味如何？

日本人常常都有不少創意的想法，例如之前很夯的珍珠奶茶，到了日本人手裡也能變出許多道特別的料理，就有一名日本網友在推特PO文，表示自己到朋友家作客，沒想到竟然看到餐桌上出現「橘子飯」，讓他超傻眼，鄉民們看了也很好奇吃起來味道如何？

這名日本網友在推特PO出一張照片，並寫道他到一位熟識的友人家拜訪，對方熱情地招待他吃飯，但卻看到朋友將一鍋的「橘子飯」端上桌。從照片裡可看到電鍋裡剛煮好的白米飯當中，放了三顆剝好皮的橘子，特殊的景象讓原PO看了也愣住。

照片一出也引來許多網友們熱烈討論，「這是一個難以形容的味道」、「好吃嗎？」、「很想知道橘子和飯一起煮的味道如何？」、「不管它多麼稀有，我都不想嘗試」、「也有草莓飯啊，為什麼就不能有橘子飯？」、「感覺對解油膩很有幫助」。

對於許多人很好奇吃起來滋味如何，原PO也在留言區回覆說身邊的人都覺得像地瓜飯，但他卻認為就只是單純的米飯和橘子而已，甚至還表示自己寧願吃地瓜飯。