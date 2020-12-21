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嚴酷寒冬怎度過？ 研究：原始人會冬眠

台灣醒報 / 記者陳謙╱台北報導

你可能聽過熊或蝙蝠等動物會冬眠，但大概從沒人想像過這會發生在人類身上。考古學家在西班牙北部的阿塔普埃爾卡山挖掘出尼安德塔人的遺骸發現，其成長情形每年都會有數個月的中斷，與具有冬眠習性的生物相似，透過休眠減少能量的流失進而儲存脂肪以過冬。

成長隨季節變化中斷

《每日郵報》報導，考古學家在西班牙北部的阿塔普埃爾卡山挖掘出尼安德塔人(其生活年代距今約2.4萬年前)的化石，阿塔普埃爾卡山是對於人類考古來說非常重要的一座山脈，它提供了歐洲大陸內人類進化史的各項資訊。

研究人員數十年來在這座山脈中找到數以萬計的人類骨骸，且年代從40萬年前到2萬年前不等，充分展現人類在此處生活的種種足跡。從研究報告中可發現，出土的化石中可看出骨頭的生長隨著季節而有所變化，且生長在每年都會有數個月的中斷。

冬眠習性有跡可循

《英國衛報》報導，研究學者發現，這樣子生長速度的變化和其他具有冬眠習性的生物相似，顯示了人類的祖先有可能透過減緩自身代謝和長眠數月來度過嚴冬。且報告顯示，當時的人類是因察覺到這樣子長期的休眠將能使自身減少能量的流失進而儲存脂肪以過冬，所以算是「有意而為之」。

不過研究學者也表示，雖提出這樣的概念聽起來很像是科幻小說的情節。但許多靈長類動物如狐猴、嬰猴等都有冬眠習性，顯示了在基因和生理學上其實是合乎邏輯的，這樣的說法也顛覆了大多數人對於人類早期生活的想像。

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