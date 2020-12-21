只能局部麻醉！9歲童動腦瘤手術全程清醒 6小時不間斷彈琴打電動
英國新聞網鏡報（Mirror）報導，印度9歲女童莎慕雅（Saumya）腦部發現腫瘤，且一定得接受手術才能保命。莎慕雅本月中進行去除腦部腫瘤手術。她在長達6小時的手術期間竟一路保持清醒，中途還不間斷的彈鋼琴、高歌以及打電動。
執刀的神經外科醫生喬漢（Abhishek Chauhan）表示，莎慕雅腦瘤位置接近大腦控制視力、運動和言語的部位，全程得讓她保持清醒才能避免傷害其他部位的神經。手術時只在莎慕雅頭的部分部位使用局部麻醉。
喬漢提到國際間曾有案例讓患者藉由樂器輔助醫師開刀，所以他們這次也請莎慕雅在術中彈奏她拿手的鋼琴，讓他們能一邊動刀一邊監看她手的動作：「如果她當下無法彈琴或彈錯音，我們就會知道我們碰到腦部很重要的部位。」
喬漢歸功團隊的努力讓這次充滿挑戰的手術成功達陣。喬漢也坦言莎慕雅的手術確實存在讓她癱瘓的風險，樂見她「清醒地挺過手術，且術後也恢復良好。」網友yasmeen.hajra.4大讚：「莎慕雅好勇敢，也向醫師們致敬。」
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