5歲童穿內褲在-5度氣溫跑出家門 只為尋找「可口可樂聖誕車」

俄羅斯5歲男童阿特尤（Artyom）上周五凌晨趁父母跟其他5位手足熟睡之際，穿著內褲在攝氏零下5度氣溫跑出門，只為尋找他在電視上看到的「可口可樂聖誕車」。

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，阿特尤失蹤3小時後，警察在莫斯科高速公路的巴士站發現全身顫抖的他。

監視器畫面顯示阿特尤當時只穿著內褲跟靴子就走出自家公寓，獨自尋找聖誕老人以及他認為是「火車」的可口可樂卡車。警方說阿特尤沒找到紅色卡車很沮喪，不斷嚷嚷著：「我想看卡車！」警方尋獲阿特尤時他只說出爸媽的名字，記不得家裡住址。

報導指出，阿特尤的父親為一名牧師，育有另外5名親生子女，阿特尤為其養子。阿特尤的父母當天早上7點發現他失蹤後立刻報警。35歲的母親格托夫采娃（Maria Gotovtseva）指出他失蹤的前一晚不斷重複提到電視廣告裡裝飾華麗的火車說「想去看看。」還劃下期待聖誕老人送他的禮物。

格托夫采娃沒料到阿特尤能自己打開門栓跑出家門，搭電梯下5層樓去尋找可口可樂廣告裡的卡車。

阿特尤目前在莫斯科醫院住院，但身體無大礙。社會服務部門將調查阿特尤的父母，確認他們沒疏於照顧阿特尤。